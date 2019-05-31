Голова Суспільного розповів, що у Зеленського йому сказали "дивні речі"

Суспільне продовжить свою роботу, хоча зараз і панує політична невизначеність. Водночас позиція Адміністрації Володимира Зеленського телеканалу не дуже зрозуміла.

Діяльність не припиняє навіть недостатнє фінансування, про це сказав голова правління мовника Зураб Аласанія, пише "Громадське".

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Очільник Суспільного наголосив, що воно разом з філіями "будуть жити" та продовжать роботу.

Єдине, що можу сказати, що є невизначеність політична. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу — стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений,

– розповів він.

Окрім того, Аласанія зазначив, що Суспільне не отримало у першому півріччі достатньо грошей. Так, уряд виділив 59% фінансування, але обіцяв переглянути це питання. Однак більше грошей не надходило.

"Але ми звикли до цього. Кожного разу вони кажуть – переглянемо, але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік", – зазначив він.

Водночас суд вирішить, чи залишиться Аласанія на посаді. Засідання у справі про звільнення Аласанії призначені на 11 і 19 червня.

Що відомо про звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького. Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту. Існує думка, що звільнення Аласанії було спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента.



Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру. Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.