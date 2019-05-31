Председатель Общественного рассказал, что у Зеленского ему сказали "странные вещи"

Общественное продолжит свою работу, хотя сейчас и господствует политическая неопределенность. В то же время позиция Администрации Владимира Зеленского телеканалу не очень понятна.

Деятельность не прекращает даже недостаточное финансирование, об этом сказал председатель правления вещателя Зураб Аласания, пишет "Громадское".

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Глава Общественного подчеркнул, что оно вместе с филиалами "будет жить" и продолжит работу.

Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру – старая система всем не нравилась, надо лечить ее. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, что не понятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный,

– рассказал он.

Кроме того, Аласания отметил, что Общественное не получило в первом полугодии достаточно денег. Так, правительство выделило 59% финансирования, но обещало пересмотреть этот вопрос. Однако больше денег не поступало.

"Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят – пересмотрим, но потом не просматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", – отметил он.

В то же время суд решит, останется ли Аласания в должности. Заседания по делу об увольнении Аласании назначены на 11 и 19 июня.

Что известно об увольнении Аласании с должности председателя правления Общественного?

Аласанию уволили с должности досрочно (до завершения контракта) 31 января. Такое решение принял наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен Николай Чернотицкий. Причины увольнения Аласании не обоснованы. Сам Аласания заявил о нарушении со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта. Существует мнение, что увольнение Аласании было попыткой ввести цензуру накануне выборов президента.



Одна из версий – Аласанию уволили из-за того, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил о своем участии в выборах. Вторая версия – Аласанию уволили из-за того, что он отстоял выход на канале программ расследований "Схемы" и "Наши Деньги", которые планировали убрать из эфира. Аласания планирует обжаловать решение о своем увольнении в суде. А между тем после известия об увольнении Аласании донор USAID приостановил действие гранта для телеканала.