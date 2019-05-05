15:50
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Остаются в руках Порошенко, – эксперт о новых назначениях в Нацсовете

      133 Читати новину українською

      В решении Петра Порошенко назначить нового члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Владимира Горковенко есть политическая составляющая.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политический эксперт Александр Солонтай. По его словам, новый член Нацсовета Владимир Горковенко еще до принятия решения был причастен к управлению этим органом, но со стороны Администрации Президента.

      Читайте также: Украина опустилась в рейтинге свободы слова СМИ

      "Порошенко уходит с должности президента, его люди выходят с должностей в Администрации Президента, но это не значит, что они выходят из политики. Меняются только места игроков в связи с новыми политическими обстоятельствами", – заявил эксперт.

      Он пояснил, что когда Зеленский станет президентом, то Нацсовет дальше будет оставаться в руках Порошенко.

      Нацсовет имеет большое мощное влияние на языковое пространство. А телевизионное пространство определяет вообще результаты выборов. Ни для кого не секрет, что Зеленский никогда бы не смог ворваться в первый тур, если бы не последовательная и серьезная поддержка медиа-холдинга "1+1",
      – пояснил Солонтай.

      "Мы должны осознать, что реформа разделение политиков и медийщиков не состоялась. В Украине, к сожалению, телевизор является скорее не бизнесом, а средством политического влияния и пропаганды", – подчеркнул политолог.

      Что будет с телеканалами "112 Украина" и NewsOne?

      "Когда начался конфликт со "112 Украина" и NewsOne, было сразу видно, что здесь есть три составляющих: юридическая, национальной безопасности и политическая. И политическая составляющая была наибольшей, в частности, это вопрос о том, кто контролирует телевизионные каналы накануне президентских выборов", – отметил эксперт.

      По его словам, именно это и стало причиной того, что никакие решения Советом относительно каналов приняты не были. Ведь очевидно, что политики достигли определенного компромисса между собой. Это были личные интересы Порошенко. Если посмотреть эфиры "112 Украина" и NewsOne, то их конфликт и дискуссия закончились тем, что слово представителям Порошенко начали предоставлять не меньше, чем любому другому.

      Даже были абсурдные ситуации, когда нардепы, которые голосовали против "112 Украина" и NewsOne, шли на эфиры, как будто и не было ничего. Им тогда говорили, чтобы они определились – "против" они или "за" телеканал. Это не означает, что такие же мирные отношения будут, например, между владельцами этих телеканалов и новой или старой властью,
      – рассказал Солонтай.

      Он добавил: "Это абсолютно не означает, что перестановка членов Нацсовета оставит Порошенко возможность контролировать медийное пространство. Но то, что они к этому готовятся и не хотят сдаваться, – это очевидно".

      Что известно об изменениях в Нацсовете по вопросам теле- и радиовещания? 4 мая стало известно, что глава Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко уходит в отставку. По его словам, сделал он это за два месяца до окончания срока своих полномочий. Среди причин – "человеческая усталость" и предложение перейти на другую работу.

      В этот же день Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность главы нового члена Нацсовета Владимира Горковенко. Он, к слову, ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента

      blog_ava
      Главные новости 4 мая: встреча Зеленского с главами фракций и избиение журналиста в Черкассах
      сегодня
      964
      Теги: Новости Украины СМИ Журналисты Медиа Владимир Зеленский Суспильне Телевидение Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сегодня , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 245
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сегодня , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 3016
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 мая , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 мая , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 882
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      4 мая , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      18603
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      МВД: Презервативы с портретом Януковича были просрочены
       18 апреля 2012 , 08:31 3
      Прогноз погоды на 1 ноября: осеннее "лето" продолжается
       1 ноября 2018 , 09:11
      В Германии начались аресты дизельных Volkswagen и Audi
       21 августа 2018 , 11:43
      "Игроки Динамо жалуются, что не получают вовремя зарплату". Экс-игрок сборной Украины рассказал нидерландцам о киевском клубе
       21 августа 2018 , 14:44
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук