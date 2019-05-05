Остаются в руках Порошенко, – эксперт о новых назначениях в Нацсовете

В решении Петра Порошенко назначить нового члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Владимира Горковенко есть политическая составляющая.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политический эксперт Александр Солонтай. По его словам, новый член Нацсовета Владимир Горковенко еще до принятия решения был причастен к управлению этим органом, но со стороны Администрации Президента.

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"Порошенко уходит с должности президента, его люди выходят с должностей в Администрации Президента, но это не значит, что они выходят из политики. Меняются только места игроков в связи с новыми политическими обстоятельствами", – заявил эксперт.

Он пояснил, что когда Зеленский станет президентом, то Нацсовет дальше будет оставаться в руках Порошенко.

Нацсовет имеет большое мощное влияние на языковое пространство. А телевизионное пространство определяет вообще результаты выборов. Ни для кого не секрет, что Зеленский никогда бы не смог ворваться в первый тур, если бы не последовательная и серьезная поддержка медиа-холдинга "1+1",

– пояснил Солонтай.

"Мы должны осознать, что реформа разделение политиков и медийщиков не состоялась. В Украине, к сожалению, телевизор является скорее не бизнесом, а средством политического влияния и пропаганды", – подчеркнул политолог.

Что будет с телеканалами "112 Украина" и NewsOne?

"Когда начался конфликт со "112 Украина" и NewsOne, было сразу видно, что здесь есть три составляющих: юридическая, национальной безопасности и политическая. И политическая составляющая была наибольшей, в частности, это вопрос о том, кто контролирует телевизионные каналы накануне президентских выборов", – отметил эксперт.

По его словам, именно это и стало причиной того, что никакие решения Советом относительно каналов приняты не были. Ведь очевидно, что политики достигли определенного компромисса между собой. Это были личные интересы Порошенко. Если посмотреть эфиры "112 Украина" и NewsOne, то их конфликт и дискуссия закончились тем, что слово представителям Порошенко начали предоставлять не меньше, чем любому другому.

Даже были абсурдные ситуации, когда нардепы, которые голосовали против "112 Украина" и NewsOne, шли на эфиры, как будто и не было ничего. Им тогда говорили, чтобы они определились – "против" они или "за" телеканал. Это не означает, что такие же мирные отношения будут, например, между владельцами этих телеканалов и новой или старой властью,

– рассказал Солонтай.

Он добавил: "Это абсолютно не означает, что перестановка членов Нацсовета оставит Порошенко возможность контролировать медийное пространство. Но то, что они к этому готовятся и не хотят сдаваться, – это очевидно".

Что известно об изменениях в Нацсовете по вопросам теле- и радиовещания? 4 мая стало известно, что глава Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Юрий Артеменко уходит в отставку. По его словам, сделал он это за два месяца до окончания срока своих полномочий. Среди причин – "человеческая усталость" и предложение перейти на другую работу.



В этот же день Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность главы нового члена Нацсовета Владимира Горковенко. Он, к слову, ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента