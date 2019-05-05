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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Залишаються в руках Порошенка, – експерт про нові призначання у Нацраді

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      У рішенні Петра Порошенка призначити нового члена Нацради з питань теле- і радіомовлення Володимира Горковенка є політична складова.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Солонтай. За його словами, новий член Нацради Володимир Горковенко ще до ухвалення рішення був причетний до управління цим органом, але з боку Адміністрації Президента. 

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      "Порошенко йде з посади президента, його люди виходять з посад в Адміністрації Президента, але це не означає, що вони виходять з політики. Змінюється лише місця гравців у зв'язку з новими політичними обставинами", – заявив експерт.

      Він пояснив, що коли Зеленський стане президентом, то Нацрада далі залишатиметься в руках Порошенка.

      Нацрада має великий потужний вплив на мовний простір. А телевізійний простір визначає взагалі результати виборів. Нікому не секрет, що Зеленський ніколи б не зміг увірватися у перший тур, якби не послідовна і серйозна підтримка медіа-холдингу "1+1",
      – пояснив Солонтай.

      "Ми маємо усвідомити, що реформа розділення політиків і медійників не відбулася. В Україні, на жаль, телевізор є швидше не бізнесом, а засобом політичного впливу та пропаганди", – наголосив політолог.

      Що буде з телеканалами "112 Україна" та NewsOne?

      "Коли почався конфлікт з "112 Україна" та NewsOne було одразу видно, що тут є три складові: юридична, національної безпеки та політична. І політична складова була найбільшою, зокрема, це питання про те, хто контролює телевізійні канали напередодні президентських виборів", – зазначив експерт.

      За його словами, саме це і стало причиною того, що ніяких рішень у Раді щодо каналів ухвалено не було. Адже очевидно, що політики досягли певного компромісу між собою. Це були особисті інтереси Порошенка. Якщо подивитись ефіри "112 Україна" та NewsOne, то їхній конфлікт та дискусія закінчилися тим, що слово представникам Порошенка почали надавати не менше, ніж будь-кому іншому.

      Навіть були абсурдні ситуації, коли нардепи, які голосували проти "112 Україна" та NewsOne, йшли в ефіри наче й не було нічого. Їм тоді казали, аби вони визначились – "проти" вони чи "за" телеканал. Це не означає, що такі ж мирні стосунки будуть, наприклад, між власниками цих телеканалів та новою чи старою владою,
      – розповів Солонтай.

      Він додав: "Це абсолютно не означає, що перестановка членів Нацради, залишить Порошенку можливість контролювати медійний простір. Але те, що вони до цього готуються і не хочуть здаватись – це очевидно".

      Що відомо про зміни у Нацраді з питань теле- і радіомовлення? 4 травня стало відомо, що голова Нацради з питань теле- і радіомовлення Юрій Артеменко йде у відставку. За його словами, зробив він це за два місяці до закінчення строку своїх повноважень. Серед причин – "людська втома" і пропозиція перейти на іншу роботу.

      Цього ж дня Петро Порошенко підписав указ про призначення нового члена Нацради Володимира Горковенка. Він, до слова, раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента

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      Теги: Новини України Медіа Журналісти ЗМІ Петро Порошенко Суспільне Телебачення Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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