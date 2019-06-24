Аласанія стане "головним експертом" на Суспільному

Поновлений Шевченківським районним судом на посаду голови правління Суспільного Зураб Аласанія написав заяву про звільнення. Він продовжуватиме працювати в компанії експертом правління.

Тепер головою правління Суспільного мовника є член нашої команди Микола Чернотицький, про це Аласанія написавав на своїй сторінці у Facebook.

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До цього моменту Чернотицький відповідав за філії Суспільного.

З позиції голови правління – йду… Я продовжую працювати в компанії (на позиції експерта правління – 24 канал), допоки рішення суду не вступить в законну силу,

– повідомив він.

Цю посаду йому запропонувало саме правління, "коли з’ясувалося, що очікувати набрання рішенням суду законної сили та поновлення на посаді голови правління доведеться ще щонайменше місяць", повідомляє Суспільний мовник.

Аласанія зазначив, що рішення суду вступить у законну силу через 30 днів – з дня отримання всіма відповідачами позову. Якщо ж подадуть апеляцію – з дня рішення суду другої інстанції.

"До того часу скасоване судом рішення НР є формально чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", – наголосив Аласанія.

Він також додав, що варіантів вирішення ситуації було два. Перший варіант, коли Наглядова рада могла би зробити крок назустріч і визнати помилку, скасувавши своє рішення до офіційного вступу в дію рішення суду. За його словами, проблема могла б вирішитися також тоді, якби він "міг приміряти на себе картату ковдру".

Перший варіант – це не про НР. Другий – це не про мене,

– прокоментував це Аласанія.

Зазначимо, 19 червня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення наглядової ради НСТУ про дострокове припинення контракту з головою правління. Таким чином Зураба Аласанію мали поновити на посаді голови правління UA: Суспільне мовлення після набрання рішенням суду законної сили.

Що відомо про звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного?Аласанію звільнили з посади достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління призначили Миколу Чернотицького. Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам Аласанія заявив про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту. Існує думка, що звільнення Аласанії було спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента.



Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанію звільнили через те, що він відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру. Аласанія планує оскаржити рішення про своє звільнення у суді. А тим часом після звістки про звільнення Аласанії донор USAID призупинив дію гранту для телеканалу.