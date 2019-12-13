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      ГБР объявило о подозрении экс-главе скандального банка "Михайловский" Панфилову

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      Денис Панфилов / finclub.net

      Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему и.о. председателя правления банка "Михайловский" Денису Панфилову. Банк со скандалом обанкротился в 2016 году.

      Об этом сообщила заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей фейсбук-странице.

      К теме: Куда делись и кто будет возвращать миллиарды гривен вкладчикам банка "Михайловский"

      Денис Панфилов принял банк в последние дни перед банкротством. По версии следствия, он безосновательно выдал кредиты нескольким подставным фирмам на общую сумму около 870 миллионов гривен.

      То есть в форме кредитов он просто вывел деньги из банка, нанеся большой ущерб государству,
      отмечают в ГБР.

      Что известно о банкротстве банка "Михайловский"

      23 мая 2016 года НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Реальная стоимость активов банка составила всего 138 миллионов гривен, хотя на бумаге они составили 5,1 миллиарда гривен.

      Банкротство банка стало одним из самых скандальных в Украине, поскольку значительная часть его клиентов через офисы банка вкладывали средства в компании ООО "Индивидуальный расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" по договору финансового займа. Вклады клиентов финансовых компаний в соответствии с законодательством Украины не гарантируются, и вкладчики долгое время не могли получить компенсации.

      В результате под давлением Верховная Рада приняла специальный закон, чтобы вкладчики "Михайловского" тоже получили деньги от государства.

      Отметим, что Панфилов был объявлен в розыск еще летом 2016 года по ч.5 ст.191 (кража) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса. Сейчас его обвиняют ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями).

      Его начальника Игоря Дорошенко, глава правления в 2013-2016 годах, отправили под суд осенью прошлого года.

      Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение создали летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Скандал Банки Государственное бюро расследований
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