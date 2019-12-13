17:40
13 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грета Тунберг підпалила російський "Адмірал". Римська статуя Путіна
      Вєсті Кремля
      00:37, сьогодні
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      ДБР оголосило про підозру ексглаві скандального банку "Михайлівський" Панфілову

      263 Читать новость на русском
      Денис Панфілов / finclub.net

      Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому в.о. голови правління банку "Михайлівський" Денису Панфілову. Банк зі скандалом збанкрутував у 2016 році.

      Про це повідомила заступниця глави ДБР Ольга Варченко на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Куди ділися та хто повертатиме мільярди гривень вкладникам банку "Михайлівський"

      Денис Панфілов прийняв банк в останні дні перед банкрутством. За версією слідства, він безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму близько 870 мільйонів гривень.

      Тобто в формі кредитів він просто вивів гроші з банку, завдавши великої шкоди державі,
      – наголошують в ДБР.

      Що відомо про банкрутство банку "Михайлівський"

      23 травня 2016 року НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним. Реальна вартість активів банку склала всього 138 мільйонів гривень, хоча на папері вони становили 5,1 мільярда гривень.

      Банкрутство банку стало одним із найскандальніших в Україні, оскільки значна частина його клієнтів через офіси банку вкладали кошти в компанії ТОВ "Індивідуальний розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" за договором фінансового позики. Вклади клієнтів фінансових компаній відповідно до законодавства України не гарантуються, і вкладники довгий час не могли отримати компенсації.

      В результаті під тиском Верховна Рада прийняла спеціальний закон, щоб вкладники "Михайлівського" теж отримали гроші від держави.

      Відзначимо, що Панфілов був оголошений в розшук ще влітку 2016 року за ч.5 ст.191 (крадіжка) і ч.1 ст.218 (доведення банку до неплатоспроможності) Кримінального кодексу. Зараз йому закидають ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями).

      Його начальника Ігоря Дорошенко, главу правління у 2013-2016 роках, відправили під суд восени минулого року.

      Банк "Михайлівський" належав власнику мережі "Ельдорадо" Віктору Поліщуку. Заклад створили влітку 2013 року для кредитування клієнтів магазинів Поліщука.

      Пожежу на єдиному авіаносці Росії "Адмірал Кузнєцов" погасили: є загиблі та постраждалі
      сьогодні
      28194
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Банки Скандал Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 754
      сьогодні , 16:08 Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути
      Анастасія Можаровська 145
      сьогодні , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 1559
      сьогодні , 14:20 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 4954
      сьогодні , 14:00 Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова
      Сергій Лещенко 1114
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук