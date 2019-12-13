ДБР оголосило про підозру ексглаві скандального банку "Михайлівський" Панфілову

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому в.о. голови правління банку "Михайлівський" Денису Панфілову. Банк зі скандалом збанкрутував у 2016 році.

Про це повідомила заступниця глави ДБР Ольга Варченко на своїй фейсбук-сторінці.

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Денис Панфілов прийняв банк в останні дні перед банкрутством. За версією слідства, він безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму близько 870 мільйонів гривень.

Тобто в формі кредитів він просто вивів гроші з банку, завдавши великої шкоди державі,

– наголошують в ДБР.

Що відомо про банкрутство банку "Михайлівський"

23 травня 2016 року НБУ визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним. Реальна вартість активів банку склала всього 138 мільйонів гривень, хоча на папері вони становили 5,1 мільярда гривень.

Банкрутство банку стало одним із найскандальніших в Україні, оскільки значна частина його клієнтів через офіси банку вкладали кошти в компанії ТОВ "Індивідуальний розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" за договором фінансового позики. Вклади клієнтів фінансових компаній відповідно до законодавства України не гарантуються, і вкладники довгий час не могли отримати компенсації.

В результаті під тиском Верховна Рада прийняла спеціальний закон, щоб вкладники "Михайлівського" теж отримали гроші від держави.

Відзначимо, що Панфілов був оголошений в розшук ще влітку 2016 року за ч.5 ст.191 (крадіжка) і ч.1 ст.218 (доведення банку до неплатоспроможності) Кримінального кодексу. Зараз йому закидають ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями).

Його начальника Ігоря Дорошенко, главу правління у 2013-2016 роках, відправили під суд восени минулого року.

Банк "Михайлівський" належав власнику мережі "Ельдорадо" Віктору Поліщуку. Заклад створили влітку 2013 року для кредитування клієнтів магазинів Поліщука.