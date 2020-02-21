ГБР обыскало Нацполицию Ровенщины: речь идет о пропаже авто из спецплощадок

В течение двух дней следователи Государственного бюро расследований провели обыски у работников Нацполиции в Ровненской области. Пришли по делу о пропаже авто из площадок на сумму более 7 миллионов гривен. Предполагают: их могли просто продать.

Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі провели обшуки і у приміщеннях поліції, і у помешканнях імовірно причетних: вилучили комп'ютери і документацію.

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​Авто на загальну суму понад 7 мільйонів гривень зберігали на спеціальних майданчиках як докази у кримінальних справах. Однак вони зникли.



Слідчі припускають: авто могли продавати / фото: ДБР

Досудове розслідування здійснюють за фактом перевищення влади чи службових повноважень. Офіційної підозри поліцейським доки не висловили.

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