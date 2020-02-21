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      ГБР обыскало Нацполицию Ровенщины: речь идет о пропаже авто из спецплощадок

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      ДБР провело обшуки у поліції Рівненської області / ua-reporter.com

      В течение двух дней следователи Государственного бюро расследований провели обыски у работников Нацполиции в Ровненской области. Пришли по делу о пропаже авто из площадок на сумму более 7 миллионов гривен. Предполагают: их могли просто продать.

       Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі провели обшуки і у приміщеннях поліції, і у помешканнях імовірно причетних: вилучили комп'ютери і документацію.

      До теми: Злодії в погонах: шокуючі історії, як поліцейські обкрадають людей під час обшуків

      Авто на загальну суму понад 7 мільйонів гривень зберігали на спеціальних майданчиках як докази у кримінальних справах. Однак вони зникли.


      Слідчі припускають: авто могли продавати / фото: ДБР

      Досудове розслідування здійснюють за фактом перевищення влади чи службових повноважень. Офіційної підозри поліцейським доки не висловили. 

      Важливо! Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Криминал Ровно Полиция Государственное бюро расследований
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