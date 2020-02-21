ДБР обшукало Нацполіцію Рівненщини: йдеться про зникнення авто зі спецмайданчиків

Протягом двох днів слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у працівників Нацполіції в Рівненській області. Прийшли у справі про зникнення авто з майданчиків на суму понад 7 мільйонів гривень. Припускають: їх могли просто продати.

Авто зберігали на спеціальних майданчиках як докази у кримінальних справах. Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі провели обшуки і у приміщеннях поліції, і у помешканнях імовірно причетних.

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Слідчі припускають: авто могли продавати / фото: ДБР

Досудове розслідування здійснюють за фактом перевищення влади чи службових повноважень. Офіційної підозри поліцейським доки не висловили.

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