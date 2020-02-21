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      ДБР обшукало Нацполіцію Рівненщини: йдеться про зникнення авто зі спецмайданчиків

      -
      ДБР провело обшуки у поліції Рівненської області / ua-reporter.com

      Протягом двох днів слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у працівників Нацполіції в Рівненській області. Прийшли у справі про зникнення авто з майданчиків на суму понад 7 мільйонів гривень. Припускають: їх могли просто продати.

      Авто зберігали на спеціальних майданчиках як докази у кримінальних справах. Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі провели обшуки і у приміщеннях поліції, і у помешканнях імовірно причетних.

      До теми: Злодії в погонах: шокуючі історії, як поліцейські обкрадають людей під час обшуків


      Слідчі припускають: авто могли продавати / фото: ДБР

      Досудове розслідування здійснюють за фактом перевищення влади чи службових повноважень. Офіційної підозри поліцейським доки не висловили. 

      Важливо! Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Рівне Поліція Державне бюро розслідувань Новини України
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