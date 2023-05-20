Несмотря на дожди, в Украине становится все теплее с каждым днем. Синоптики уверяют, что кое-где столбики термометров скоро подскочат до +30.

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Ситуация по регионам

Дождь будет 21 мая во многих областях. Синоптики прогнозируют в этих регионах кратковременные небольшие дожди, местами возможны грозы. О зонтах нужно позаботиться жителям в:

  • Харьковской области,
  • Луганской области,
  • Донецкой области,
  • Полтавской области,
  • Днепропетровской области,
  • Кировоградской области, Запорожской области,
  • Херсонской области,
  • Николаевской области,
  • Одесская область.

В других регионах сухо и без осадков. на Западе да Севера В стране будет переменная облачность, погода порадует украинцев теплом и комфортной погодой. Столбики термометров днем поднимутся до +21…+24 градусов тепла.

Немного теплее будет в восточных областях. Там местами температура воздуха поднимется до +25. А вот на Юг – почти лето. Жителей Херсонской и Николаевской областей ожидают потепления до +27. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Также на Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она не распространяется только на Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.


Пожарная опасность в регионах 21 мая/ Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах

  • Киев – +19...+21
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +20…22
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +21...+23
  • Хмельницкий – +20...+22
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +24...+26
  • Николаев – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +22...+24
  • Черкассы – +21...+23
  • Чернигов – +19...+21
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +22...+24


Погода и температура в разных регионах нашего государства 21 мая / Карта Укргидрометцентра