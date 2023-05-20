Несмотря на дожди, в Украине становится все теплее с каждым днем. Синоптики уверяют, что кое-где столбики термометров скоро подскочат до +30.
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Ситуация по регионам
Дождь будет 21 мая во многих областях. Синоптики прогнозируют в этих регионах кратковременные небольшие дожди, местами возможны грозы. О зонтах нужно позаботиться жителям в:
- Харьковской области,
- Луганской области,
- Донецкой области,
- Полтавской области,
- Днепропетровской области,
- Кировоградской области, Запорожской области,
- Херсонской области,
- Николаевской области,
- Одесская область.
В других регионах сухо и без осадков. на Западе да Севера В стране будет переменная облачность, погода порадует украинцев теплом и комфортной погодой. Столбики термометров днем поднимутся до +21…+24 градусов тепла.
Немного теплее будет в восточных областях. Там местами температура воздуха поднимется до +25. А вот на Юг – почти лето. Жителей Херсонской и Николаевской областей ожидают потепления до +27. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
Также на Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она не распространяется только на Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую области.
Пожарная опасность в регионах 21 мая/ Карта Укргидрометцентра
Температура в областных центрах
- Киев – +19...+21
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +20…22
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +21...+23
- Хмельницкий – +20...+22
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +21...+23
- Одесса – +24...+26
- Николаев – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +22...+24
- Черкассы – +21...+23
- Чернигов – +19...+21
- Сумы – +20...+22
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +22...+24
Погода и температура в разных регионах нашего государства 21 мая / Карта Укргидрометцентра