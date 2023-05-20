Попри дощі в Україні стає все тепліше з кожним днем. Синоптики запевняють, що подекуди стовпчики термометрів незабаром підскочать до +30.

До теми Яким буде літо в Україні, чи чекати значної спеки: прогнози експертів

Ситуація по регіонах

Дощитиме 21 травня у багатьох областях. Синоптики прогнозують у цих регіонах короткочасні невеликі дощі, місцями – можливі грози. Про парасольки треба подбати жителям у:

  • Харківській області,
  • Луганській області,
  • Донецькій області,
  • Полтавській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Кіровоградській області, Запорізькій області,
  • Херсонській області,
  • Миколаївській області,
  • Одеській області.

В інших регіонах буде сухо та без опадів. На Заході та Півночі країни буде мінлива хмарність, погода порадує українців теплом та комфортною погодою. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +21 ...+24 градусів тепла.

Дещо тепліше буде у східних областях. Там місцями температура повітря підніметься до +25. А ось на Півдні – майже літо. Жителів Херсонської та Миколаївської областей очікує потепління до +27. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Також в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона не розповсюджується лише на Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області.


Пожежна небезпека у регіонах 21 травня/ Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах

  • Київ – +19...+21
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +20…22
  • Івано-Франківськ – +20...+22
  • Тернопіль – +20...+22
  • Чернівці – +21...+23
  • Хмельницький – +20...+22
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Вінниця – +21...+23
  • Одеса – +24...+26
  • Миколаїв – +25...+27
  • Херсон – +25...+27
  • Сімферополь – +22...+24
  • Кропивницький – +22...+24
  • Черкаси – +21...+23
  • Чернігів – +19...+21
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +24...+26
  • Донецьк – +23...+25
  • Луганськ – +23...+25
  • Харків – +22...+24


Погода та температура в різних регіонах нашої держави 21 травня / Карта Укргідрометцентру