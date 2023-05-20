Попри дощі в Україні стає все тепліше з кожним днем. Синоптики запевняють, що подекуди стовпчики термометрів незабаром підскочать до +30.

До теми Яким буде літо в Україні, чи чекати значної спеки: прогнози експертів

Ситуація по регіонах

Дощитиме 21 травня у багатьох областях. Синоптики прогнозують у цих регіонах короткочасні невеликі дощі, місцями – можливі грози. Про парасольки треба подбати жителям у:

Харківській області,

Луганській області,

Донецькій області,

Полтавській області,

Дніпропетровській області,

Кіровоградській області, Запорізькій області,

Херсонській області,

Миколаївській області,

Одеській області.

В інших регіонах буде сухо та без опадів. На Заході та Півночі країни буде мінлива хмарність, погода порадує українців теплом та комфортною погодою. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +21 ...+24 градусів тепла.

Дещо тепліше буде у східних областях. Там місцями температура повітря підніметься до +25. А ось на Півдні – майже літо. Жителів Херсонської та Миколаївської областей очікує потепління до +27. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Також в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона не розповсюджується лише на Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області.



Пожежна небезпека у регіонах 21 травня/ Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах

Київ – +19...+21

Ужгород – +22...+24

Львів – +20…22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +21...+23

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +19...+21

Суми – +20...+22

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24



Погода та температура в різних регіонах нашої держави 21 травня / Карта Укргідрометцентру