Попри дощі в Україні стає все тепліше з кожним днем. Синоптики запевняють, що подекуди стовпчики термометрів незабаром підскочать до +30.
До теми Яким буде літо в Україні, чи чекати значної спеки: прогнози експертів
Ситуація по регіонах
Дощитиме 21 травня у багатьох областях. Синоптики прогнозують у цих регіонах короткочасні невеликі дощі, місцями – можливі грози. Про парасольки треба подбати жителям у:
- Харківській області,
- Луганській області,
- Донецькій області,
- Полтавській області,
- Дніпропетровській області,
- Кіровоградській області, Запорізькій області,
- Херсонській області,
- Миколаївській області,
- Одеській області.
В інших регіонах буде сухо та без опадів. На Заході та Півночі країни буде мінлива хмарність, погода порадує українців теплом та комфортною погодою. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +21 ...+24 градусів тепла.
Дещо тепліше буде у східних областях. Там місцями температура повітря підніметься до +25. А ось на Півдні – майже літо. Жителів Херсонської та Миколаївської областей очікує потепління до +27. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
Також в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона не розповсюджується лише на Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську області.
Пожежна небезпека у регіонах 21 травня/ Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах
- Київ – +19...+21
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +20…22
- Івано-Франківськ – +20...+22
- Тернопіль – +20...+22
- Чернівці – +21...+23
- Хмельницький – +20...+22
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Вінниця – +21...+23
- Одеса – +24...+26
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +22...+24
- Черкаси – +21...+23
- Чернігів – +19...+21
- Суми – +20...+22
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +23...+25
- Луганськ – +23...+25
- Харків – +22...+24
Погода та температура в різних регіонах нашої держави 21 травня / Карта Укргідрометцентру