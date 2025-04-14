Об этом заявил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков в эфире 24 Канала. Он добавил, что до сих пор полномочия "коалиции желающих", к которой, вероятно, присоединятся 30 стран, остаются нечеткими. Кроме того, Кит Келлог предложил собственную карту, где миротворческий контингент якобы должен быть размещен на западе Украины, но это не остановит Россию.

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"Союзнические войска должны быть непосредственно у линии соприкосновения – только тогда это может стать триггером, который остановит Путина. Если же их просто посадят "отдыхать" во львовских или киевских кафе, то это не напугает Владимира Путина и не станет инновационной идеей в этой войне. Это надо четко понимать", – сказал Артем Бронжуков.

Украине нужны не заявления – а оружие

Он добавил, что любое заявление со стороны европейских лидеров, которое звучит без подкрепления – передачей Украине ПВО, дальнобойных снарядов, танков, другой важной военной помощи и оружия – является пустой болтовней.

"Действительно, много говорят – вот сейчас тот же Кир Стармер и Эммануэль Макрон много пиарятся и рассказывают нам о "коалиции желающих", "коалицию жаждущих". Каких там только коалиций нет. Но проблема именно в отсутствии результата, потому что Украина сегодня находится на передовой Европы. Америка где-то в стороне, абстрагируется", – сказал Бронжуков.

Он добавил, что российская агрессия против Украины не ограничится только Украиной. Китай и Иран уже видят, что США при президентстве Дональда Трампа ослаблены. Уже сейчас аналитические центры публикуют прогнозы относительно возможного начала боевых действий со стороны Китая против Тайваня. Бронжуков отметил, что тогда придется гибнуть уже американским солдатам – потому что США взяли на себя непосредственные обязательства защищать Тайвань от Китая.

Этого еще можно избежать, но для этого надо действовать решительно. Надо быть последовательными. Надо быть жесткими – особенно с теми, кто действует как террористы,

– сказал Бронжуков.

Он добавил, что разведка Дании, Германии и других европейских стран свидетельствует, что Владимир Путин готовится к большой войне. Если европейцы сейчас не начнут действовать действительно решительно – не на уровне публичных заявлений, а по факту – то война может переместиться в европейские города.

Какие планы у Кремля

Он добавил, что россияне террористическими актами четко демонстрируют, что ни на какой мир они не рассчитывают. И этом фоне заявления Трампа о якобы успешных переговорах с Путиным выглядят так, будто бы он живет в параллельной реальности. Потому что планы России – дальше терроризировать Украину, "откусывать" территории и реализовывать задачи, поставленные Путиным.

А эти задачи – это уничтожение Украины как государства, а затем – переход к реконструкции Советского Союза и покорение под свое влияние стран-членов НАТО и ЕС, восстановление ситуации времен Варшавского договора, когда Россия была господствующей державой в Восточной Европе. А Трампу все это весело,

– сказал Бронжуков.

Он добавил, что пока Трамп считает, что переговоры идут "прекрасно", геополитическая конструкция, которая существовала после Второй мировой войны, разваливается. Многие американские президенты вкладывались в то, чтобы Соединенные Штаты были гегемоном, чтобы их слово могло останавливать войны или менять политические позиции. Бронжуков заметил, что в то время Трамп выглядит "как посмешище, потому что русские водят его за нос".