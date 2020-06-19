В Киеве открыли пляжи: список мест для купания и загорания
В Киеве открыли для посетителей сразу 32 зоны отдыха возле водоемов. Однако лишь на 12 пляжах разрешили купаться, тогда как остальные 20 зон предназначены лишь для загорания.
В Киеве открыли пляжи
Соответствующее разрешение предоставила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Где в Киеве можно купаться
- Пляж "Черторий";
- "Предместная Слободка";
- "Троещина";
- "Пуща-Водица";
- "Галерный";
- "Венеция";
- "Радуга";
- "Детский";
- "Центральный";
- "Золотой";
- "Молодежный";
- "Радуга".
Все эти пляжи прошли необходимые проверки и являются безопасными для купания. Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что воду проверили лабораторно, а также исследовали качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.
Где не рекомендуют купаться, но можно загорать
- Зона отдыха "Белая";
- "Верхняя";
- "Наталья";
- "Редьчина";
- "Городская";
- "Березняки";
- "Довбичка";
- "Лесная";
- "Русановская коса";
- "Русановский канал";
- "Алмазная";
- "Осокорки";
- "Солнечная";
- "Совская балка";
- "Святошин";
- "Голубая";
- "Синеозерная";
- "Горбачиха";
- пляж "Тельбин";
- "Вербное".
Кличко напомнил, что в целом город обновил 6 городских пляжей. Также возросло количество столичных пляжей, которые получили международную награду "Голубой флаг". Это означает, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности.
Кличко подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры.
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Безопасно ли купаться во время пандемии
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.
- Ляшко отметил, что пляжи откроют, как на море, так и у пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.