В Киеве открыли для посетителей сразу 32 зоны отдыха возле водоемов. Однако лишь на 12 пляжах разрешили купаться, тогда как остальные 20 зон предназначены лишь для загорания.

В Киеве открыли пляжи

Соответствующее разрешение предоставила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Где в Киеве можно купаться

Пляж "Черторий";

"Предместная Слободка";

"Троещина";

"Пуща-Водица";

"Галерный";

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Центральный";

"Золотой";

"Молодежный";

"Радуга".

Все эти пляжи прошли необходимые проверки и являются безопасными для купания. Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что воду проверили лабораторно, а также исследовали качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.

Где не рекомендуют купаться, но можно загорать

Зона отдыха "Белая";

"Верхняя";

"Наталья";

"Редьчина";

"Городская";

"Березняки";

"Довбичка";

"Лесная";

"Русановская коса";

"Русановский канал";

"Алмазная";

"Осокорки";

"Солнечная";

"Совская балка";

"Святошин";

"Голубая";

"Синеозерная";

"Горбачиха";

пляж "Тельбин";

"Вербное".

Кличко напомнил, что в целом город обновил 6 городских пляжей. Также возросло количество столичных пляжей, которые получили международную награду "Голубой флаг". Это означает, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности.

Кличко подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян. Коронавирус никуда не делся, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры.

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