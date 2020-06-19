У Києві відкрили для відвідувачів одразу 32 зони відпочинку біля водойм. Однак лише на 12 пляжах дозволили купатися, тоді як інші 20 зон призначені лише для засмагання.

У Києві відкрили пляжі

Відповідний дозвіл надала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Де у Києві можна купатися

Пляж "Чорторий";

"Передмістна Слобідка";

"Троєщина";

"Пуща-Водиця";

"Галерний";

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Центральний";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Райдуга".

Всі ці пляжі пройшли необхідні перевірки та є безпечними для купання. Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що воду перевірили лабораторно, а також дослідили якість питної води в фонтанчиках на пляжах.

Де не рекомендують купатися, але можна засмагати

Зона відпочинку "Біла";

"Верхня";

"Наталка";

"Редьчина";

"Міська";

"Березняки";

"Довбичка";

"Лісова";

"Русанівська коса";

"Русанівський канал";

"Алмазна";

"Осокорки";

"Сонячна";

"Совська балка";

"Святошин";

"Голуба";

"Синєозерна";

"Горбачиха";

пляж "Тельбін";

"Вербне".

Кличко нагадав, що загалом місто оновило 6 міських пляжів. Також зросла кількість столичних пляжів, які отримали міжнародну нагороду "Блакитний прапор". Це означає, що вони відповідають понад 30-ти критеріям якості та безпеки.

Кличко наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся, тому потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери.

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