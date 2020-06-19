У Києві відкрили пляжі: перелік місць для купання та засмагання
У Києві відкрили для відвідувачів одразу 32 зони відпочинку біля водойм. Однак лише на 12 пляжах дозволили купатися, тоді як інші 20 зон призначені лише для засмагання.
У Києві відкрили пляжі
Відповідний дозвіл надала Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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Де у Києві можна купатися
- Пляж "Чорторий";
- "Передмістна Слобідка";
- "Троєщина";
- "Пуща-Водиця";
- "Галерний";
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Центральний";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Райдуга".
Всі ці пляжі пройшли необхідні перевірки та є безпечними для купання. Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що воду перевірили лабораторно, а також дослідили якість питної води в фонтанчиках на пляжах.
Де не рекомендують купатися, але можна засмагати
- Зона відпочинку "Біла";
- "Верхня";
- "Наталка";
- "Редьчина";
- "Міська";
- "Березняки";
- "Довбичка";
- "Лісова";
- "Русанівська коса";
- "Русанівський канал";
- "Алмазна";
- "Осокорки";
- "Сонячна";
- "Совська балка";
- "Святошин";
- "Голуба";
- "Синєозерна";
- "Горбачиха";
- пляж "Тельбін";
- "Вербне".
Кличко нагадав, що загалом місто оновило 6 міських пляжів. Також зросла кількість столичних пляжів, які отримали міжнародну нагороду "Блакитний прапор". Це означає, що вони відповідають понад 30-ти критеріям якості та безпеки.
Кличко наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не подівся, тому потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери.
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Чи безпечно купатися під час пандемії
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.
- Ляшко наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок. Ляшко зауважив, що у прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.