Новости о коронавирусе в Украине 14 января
Количество COVID-больных в Украине растет: за сутки обнаружили почти 10,5 тысяч инфицированных
Источник: Минздрав
За вчера, 13 января, в Украине обнаружили 10 476 новых больных коронавирусом. В больницы попали 1 656 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 140 пациентов умерли.
Днем ранее Симптом лишь у вакцинированных, доплаты за вакцинацию: новости о коронавирусе 13 января
Зато за это время удалось побороть недуг 7 285 украинцам. Больше всего больных обнаружили в столице.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 1 193;
- Винницкая область – 648;
- Волынская область – 168;
- Днепропетровская область – 427;
- Донецкая область – 314;
- Житомирская область – 252;
- Закарпатская область – 278;
- Запорожская область – 175;
- Ивано-Франковская область – 880;
- Киевская область – 394;
- Кировоградская область – 71;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 1001;
- Николаевская область – 193;
- Одесская область – 516;
- Полтавская область – 521;
- Ровненская область – 317;
- Сумская область – 538;
- Тернопольская область – 371;
- Харьковская область – 691;
- Херсонская область – 92;
- Хмельницкая область – 443;
- Черкасская область – 292;
- Черновицкая область – 409;
- Черниговская область – 194.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирований
За минувшие сутки провели 79 066 различных видов тестирований, в том числе:
- методом ПЦР – 37 216;
- методом ИФА – 6 694;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 156.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 737 510 больных коронавирусом. К счастью, выздоровел 3 545 111 украинцев. Впрочем, обнаружили и 98 068 летальных исходов.
В Украине вакцинировали от COVID почти 15 миллионов человек: какими препаратами
Источник: Минздрав
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок. В общем получили первую дозу – 14 941 500 человек; получили две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 людей.
Какие препараты выбирали украинцы: