Новости о коронавирусе в Украине 14 января

Количество COVID-больных в Украине растет: за сутки обнаружили почти 10,5 тысяч инфицированных

Источник: Минздрав

За вчера, 13 января, в Украине обнаружили 10 476 новых больных коронавирусом. В больницы попали 1 656 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 140 пациентов умерли.

Днем ранее Симптом лишь у вакцинированных, доплаты за вакцинацию: новости о коронавирусе 13 января

Зато за это время удалось побороть недуг 7 285 украинцам. Больше всего больных обнаружили в столице.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • город Киев – 1 193;
  • Винницкая область – 648;
  • Волынская область – 168;
  • Днепропетровская область – 427;
  • Донецкая область – 314;
  • Житомирская область – 252;
  • Закарпатская область – 278;
  • Запорожская область – 175;
  • Ивано-Франковская область – 880;
  • Киевская область – 394;
  • Кировоградская область – 71;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 1001;
  • Николаевская область – 193;
  • Одесская область – 516;
  • Полтавская область – 521;
  • Ровненская область – 317;
  • Сумская область – 538;
  • Тернопольская область – 371;
  • Харьковская область – 691;
  • Херсонская область – 92;
  • Хмельницкая область – 443;
  • Черкасская область – 292;
  • Черновицкая область – 409;
  • Черниговская область – 194.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

За минувшие сутки провели 79 066 различных видов тестирований, в том числе:

  • методом ПЦР – 37 216;
  • методом ИФА – 6 694;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 156.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 737 510 больных коронавирусом. К счастью, выздоровел 3 545 111 украинцев. Впрочем, обнаружили и 98 068 летальных исходов.

В Украине вакцинировали от COVID почти 15 миллионов человек: какими препаратами

Источник: Минздрав

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок. В общем получили первую дозу – 14 941 500 человек; получили две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 людей.

Какие препараты выбирали украинцы:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,
  • Coronavac – 4 839 347,
  • AstraZeneca – 1 627 697,
  • Moderna – 1 489 111,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канал

К оранжевой зоне снова относятся две области Украины

Источник: Минздрав

Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области. Поэтому в оранжевой карантинной зоне остались Сумская и Ивано-Франковская область.

карантин
Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

Биохимик сказал, где чаще всего мутирует коронавирус

Источник: Коронавирус инфо

Можно предположить, что наиболее благоприятной средой для появления новых штаммов коронавируса является организм невакцинированного человека. Об этом рассказал биохимик Национальной академии наук и глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.

Интересный Мужчина заявил, что после COVID-19 его член уменьшился на 4 сантиметра: что сказали врачи

Новости о коронавирусе в мире 14 января

ВОЗ одобрила 2 новых препарата для лечения COVID-19

Источник: BMJ

Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, сразу 2 новых лекарственных средства. Они способны улучшить показатель выживаемости в случае тяжелого течения недуга. Тяжелое течение COVID-19 теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита. А для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител – Сотровимаб.

Сколько новорожденных детей умерло у беременных, больных COVID-19

Источник: Nature Medicine

Шотландские ученые определили показатель перинатальной смертности (то есть гибели плода или новорожденного) для женщин, заразившихся коронавирусом, будучи беременными. Он составил 22,6 на 1 000 родов, по сравнению с 5,6 на 1 000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом. Исследование провели на основе данных беременных жительниц Шотландии.