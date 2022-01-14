Де мутує коронавірус, ВООЗ схвалила нові COVID-ліки: новини про коронавірус 14 січня
Новини про коронавірус 14 січня / Колаж 24 каналу
Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих. До помаранчевої зони знову належать дві області України. ВООЗ схвалила 2 нових препарати для лікування COVID-19. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 14 січня.
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.
Які препарати обирали українці:
Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,
Coronavac – 4 839 347,
AstraZeneca – 1 627 697,
Moderna – 1 489 111,
Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал
До помаранчевої зони знову належать дві області України
Можна припустити, що найбільш сприятливим середовищем для появи нових штамів коронавірусу є організм невакцинованої людини. Про це розповів біохімік Національної академії наук та голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони Сергій Комісаренко.
Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала до списку препаратів, рекомендованих для лікування COVID-19, одразу 2 нових лікарських засоби. Вони здатні поліпшити показник виживання у випадку тяжкого перебігу недуги. Важкий перебіг COVID-19 тепер пропонують лікувати Барицитинібом, який використовують в терапії ревматоїдного артриту. А для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл – Сотровімаб.
Скільки новонароджених дітей померло у вагітних, хворих на COVID-19
Шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1 000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1 000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус. Дослідження провели на основі даних вагітних мешканок Шотландії.