Новини про коронавірус в Україні 14 січня

Кількість COVID-хворих в Україні росте: за добу виявили майже 10,5 тисяч інфікованих

Джерело: МОЗ

За вчора, 13 січня, в Україні виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. До лікарень потрапили 1 656 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 140 пацієнтів померли.

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Натомість за цей час вдалося побороти недугу 7 285 українцям. Найбільше хворих виявили у столиці.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 1 193;

Вінницька область – 648;

Волинська область – 168;

Дніпропетровська область – 427;

Донецька область – 314;

Житомирська область – 252;

Закарпатська область – 278;

Запорізька область – 175;

Івано-Франківська область – 880;

Київська область – 394;

Кіровоградська область – 71;

Луганська область – 98;

Львівська область – 1001;

Миколаївська область – 193;

Одеська область – 516;

Полтавська область – 521;

Рівненська область – 317;

Сумська область – 538;

Тернопільська область – 371;

Харківська область – 691;

Херсонська область – 92;

Хмельницька область – 443;

Черкаська область – 292;

Чернівецька область – 409;

Чернігівська область – 194.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

За минулу добу провели 79 066 різних видів тестувань, зокрема:

методом ПЛР 37 216;

методом ІФА – 6 694;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 156.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 737 510 хворих на коронавірус. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили й 98 068 летальних випадків.

Зверніть увагу. За увесь період провели 17 108 685 ПЛР-тестувань.

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Джерело: МОЗ

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.