Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Вчора, 12 січня, в Україні виявили 10 046 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 676 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 191 пацієнт помер. Натомість одужали 7 202 інфікованих.

Днем раніше Канабіс проти COVID, імунітет захистить від Омікрону

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

місто Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Станом на 13 січня в Україні зареєстрували 3 727 034 нових хворих на COVID-19. 3 537 826 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, недуга забрала життя 97 928 мешканців країни.

Скільки українців зробили бустерну дозу COVID-вакцини

Джерело: МОЗ

Вчора, 12 січня, щеплення проти COVID-19 отримали 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу – 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Загалом в країні вакцинували 14 909 168 людей з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, ще 14 152 238 – дві дози. Натомість додаткову дозу зробили 8 088 людей, а бустерну – 56 178.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,

Coronavac – 4 832 029,

AstraZeneca – 1 626 845,

Moderna – 1 486 385,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал

3 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину

Джерело: МОЗ

До помаранчевої зони карантину потрапили Сумська та Херсонська області. Сьогодні до списку додали Івано-Франківську область.

В Івано-Франківській області Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в регіоні складає 21,1% при максимальній нормі у 20%. Інші показники, зокрема рівень госпіталізації, у межах норми. Рівень захворюваності на COVID-19 в області становить 273 на 100 тисяч населення.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в регіоні складає 21,1% при максимальній нормі у 20%. Інші показники, зокрема рівень госпіталізації, у межах норми. Рівень захворюваності на COVID-19 в області становить 273 на 100 тисяч населення. У Сумській області, яка також перебуває у помаранчевій зоні карантину, коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо вищий і становить 24,8%.

яка також перебуває у помаранчевій зоні карантину, коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо вищий і становить 24,8%. А ось показники Херсонської області повністю нормалізувалися.

В інших областях України та у Києві встановлена жовта зона карантину. Рівень захворюваності по країні – 174 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 10,8% при нормі ≤20% / <4%.

Тим часом охоплення тестування перебуває на рівні 921 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 26,3 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій теж невисока – 15,5 % при допустимій нормі у 50%. Завантаженість ліжок з киснем теж невисока і становить 22,1% (допустима норма – 65%).



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

У МОЗ опублікували актуальні дані про штам Омікрон

Джерело: МОЗ

Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними, тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.

Порівняння Омікрону з Дельтою

Омікрон частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом Дельта. Новий штам має менший інкубаційний період . У середньому він становить 3 доби.

. У середньому він становить 3 доби. Також Омікрон у 2,9 раза більш інфекційний.

На Омікрон частіше хворіє молодь.

Збільшився ризик повторного зараження. У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%, для Омікрону – 13%.

Знизився ризик госпіталізацій. Хоч зростання кількості заражень може спричинити велике навантаження на медичну систему.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є вполовину меншим, ніж для Дельти.

Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Як перевірити придатність COVID-вакцини

Джерело: 24 канал

У коментарі сайту 24 каналу Олександр Заіка, керівник відділу імунізації Центру громадського здоров'я пояснив, як українцям у пункті щеплень перевірити, чи придатна вакцина від коронавірусу для застосування.

Кожен з відвідувачів, хто прийшов в пункт щеплення вакцинуватися проти коронавірусу, має право запросити та ознайомитись з такими документами на вакцину:

сертифікати на вакцину проти COVID-19;

документ про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) під зобов'язання для екстреного медичного застосування;

інструкцію до застосування.

Деталі Як перевірити придатність COVID-вакцини: інструкція від МОЗ

Новини про коронавірус у світі

У світі виявили понад 3 мільйони COVID-хворих за добу

Джерело: ВООЗ

У світі вперше виявили понад 3 мільйони хворих на коронавірус впродовж доби. За даними ВООЗ, кількість нових випадків інфікування збільшилася за добу на 3 395 785, летальних випадків – на 7 735.

Це найбільший показник захворюваності за добу. Попередній рекорд зафіксували 6 січня, коли впродовж 24 годин у світі зафіксували 2 618 130 нових випадків зараження.

5 країн з найвищою захворюваністю

Найбільше підтверджених випадків зараження виявлено в США – 61 332 277. На другому місті Індія – 36 070 510, Бразилія – 22 558 695, Велика Британія – 14 732 598, Франція – 12 246 358.

Лідери за смертністю

Найбільше хворих на коронавірус померло у США (833 519). Далі йдуть Бразилія (620 091), Індія (484 655), Росія (318 432) та Мексика (300 573).

Словенія посилює обмеження для іноземців через COVID

Джерело: сайт поліції при МВС Словенії

Так, в країні для всіх іноземців зменшують термін дії результатів ПЛР-тесту до 48 годин з моменту забору аналізу, а результати експрес-тесту на антиген – до 24 годин.

При цьому умови щодо вакцинації та одужання від коронавірусної інфекції залишаються незмінними.

Також Словенія скорочує тривалість домашнього карантину з 10 до 7 днів. Ті особи, що хочуть достроково припинити самоізоляцію, повинні отримати негативний результат ПЛР-тесту. Втім, провести його можна не раніше ніж на 5 день після початку.

Ізраїль планує COVID-вакцинацію немовлят

Джерело: Times of Israel

Ізраїль готується вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку. Про це заявили чиновники охорони здоров'я. Вакцинація малюків може початися вже у квітні.

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