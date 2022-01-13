Новини про коронавірус в Україні
Статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
Вчора, 12 січня, в Україні виявили 10 046 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 676 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 191 пацієнт помер. Натомість одужали 7 202 інфікованих.
Днем раніше Канабіс проти COVID, імунітет захистить від Омікрону
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- місто Київ – 997;
- Вінницька область – 510;
- Волинська область – 88;
- Дніпропетровська область – 362;
- Донецька область – 354;
- Житомирська область – 367;
- Закарпатська область – 413;
- Запорізька область – 222;
- Івано-Франківська область – 983;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 949;
- Миколаївська область – 174;
- Одеська область – 508;
- Полтавська область – 431;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 510;
- Тернопільська область – 389;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 293;
- Чернівецька область – 313;
- Чернігівська область – 350.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки українців зробили бустерну дозу COVID-вакцини
Джерело: МОЗ
Вчора, 12 січня, щеплення проти COVID-19 отримали 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу – 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.
Загалом в країні вакцинували 14 909 168 людей з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, ще 14 152 238 – дві дози. Натомість додаткову дозу зробили 8 088 людей, а бустерну – 56 178.
Які препарати обирали українці:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,
- Coronavac – 4 832 029,
- AstraZeneca – 1 626 845,
- Moderna – 1 486 385,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал
3 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину
Джерело: МОЗ
До помаранчевої зони карантину потрапили Сумська та Херсонська області. Сьогодні до списку додали Івано-Франківську область.
- В Івано-Франківській області Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в регіоні складає 21,1% при максимальній нормі у 20%. Інші показники, зокрема рівень госпіталізації, у межах норми. Рівень захворюваності на COVID-19 в області становить 273 на 100 тисяч населення.
- У Сумській області, яка також перебуває у помаранчевій зоні карантину, коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо вищий і становить 24,8%.
- А ось показники Херсонської області повністю нормалізувалися.
В інших областях України та у Києві встановлена жовта зона карантину. Рівень захворюваності по країні – 174 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 10,8% при нормі ≤20% / <4%.
Тим часом охоплення тестування перебуває на рівні 921 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 26,3 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій теж невисока – 15,5 % при допустимій нормі у 50%. Завантаженість ліжок з киснем теж невисока і становить 22,1% (допустима норма – 65%).
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
У МОЗ опублікували актуальні дані про штам Омікрон
Джерело: МОЗ
Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними, тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.
Порівняння Омікрону з Дельтою
- Омікрон частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом Дельта. Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.
- Також Омікрон у 2,9 раза більш інфекційний.
- На Омікрон частіше хворіє молодь.
- Збільшився ризик повторного зараження. У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%, для Омікрону – 13%.
- Знизився ризик госпіталізацій. Хоч зростання кількості заражень може спричинити велике навантаження на медичну систему.
- Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є вполовину меншим, ніж для Дельти.
- Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.
Як перевірити придатність COVID-вакцини
Джерело: 24 канал
У коментарі сайту 24 каналу Олександр Заіка, керівник відділу імунізації Центру громадського здоров'я пояснив, як українцям у пункті щеплень перевірити, чи придатна вакцина від коронавірусу для застосування.
Кожен з відвідувачів, хто прийшов в пункт щеплення вакцинуватися проти коронавірусу, має право запросити та ознайомитись з такими документами на вакцину:
- сертифікати на вакцину проти COVID-19;
- документ про державну реєстрацію лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату) під зобов'язання для екстреного медичного застосування;
- інструкцію до застосування.
Деталі Як перевірити придатність COVID-вакцини: інструкція від МОЗ
Новини про коронавірус у світі
У світі виявили понад 3 мільйони COVID-хворих за добу
Джерело: ВООЗ
У світі вперше виявили понад 3 мільйони хворих на коронавірус впродовж доби. За даними ВООЗ, кількість нових випадків інфікування збільшилася за добу на 3 395 785, летальних випадків – на 7 735.
Це найбільший показник захворюваності за добу. Попередній рекорд зафіксували 6 січня, коли впродовж 24 годин у світі зафіксували 2 618 130 нових випадків зараження.
5 країн з найвищою захворюваністю
- Найбільше підтверджених випадків зараження виявлено в США – 61 332 277.
- На другому місті Індія – 36 070 510,
- Бразилія – 22 558 695,
- Велика Британія – 14 732 598,
- Франція – 12 246 358.
Лідери за смертністю
Найбільше хворих на коронавірус померло у США (833 519). Далі йдуть Бразилія (620 091), Індія (484 655), Росія (318 432) та Мексика (300 573).
Словенія посилює обмеження для іноземців через COVID
Джерело: сайт поліції при МВС Словенії
Так, в країні для всіх іноземців зменшують термін дії результатів ПЛР-тесту до 48 годин з моменту забору аналізу, а результати експрес-тесту на антиген – до 24 годин.
При цьому умови щодо вакцинації та одужання від коронавірусної інфекції залишаються незмінними.
Також Словенія скорочує тривалість домашнього карантину з 10 до 7 днів. Ті особи, що хочуть достроково припинити самоізоляцію, повинні отримати негативний результат ПЛР-тесту. Втім, провести його можна не раніше ніж на 5 день після початку.
Ізраїль планує COVID-вакцинацію немовлят
Джерело: Times of Israel
Ізраїль готується вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку. Про це заявили чиновники охорони здоров'я. Вакцинація малюків може початися вже у квітні.
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