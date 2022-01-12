Зарплати медиків в Україні зросли

Сьогодні, 12 січня, під час засідання Кабміну було прийнято постанову, яка, дозволить розв'язати проблему оплати праці медиків.

Увага Має стати переломним: в уряді назвали пріоритети на 2022 рік

Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці:

  • На рівні не менше 20 тисяч гривень встановлюється для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я.
  • На рівні не менше 13,5 тисячі фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.