Зарплати медиків в Україні зросли
Сьогодні, 12 січня, під час засідання Кабміну було прийнято постанову, яка, дозволить розв'язати проблему оплати праці медиків.
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Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці:
- На рівні не менше 20 тисяч гривень встановлюється для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я.
- На рівні не менше 13,5 тисячі фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.