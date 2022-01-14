Стурбований цією проблемою, чоловік звернувся до лікарів. Ті визнали, що таке дійсно можливо.

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Під час візиту до лікарні чоловік розповів, що перехворів на COVID-19 ще у липні 2021 року. Він був у важкому стані, тож, американця госпіталізували. А після одужання у нього почались проблеми з еректильною дисфункцією.

Коли я вийшов з лікарні, я мав деякі проблеми з еректильною дисфункцією. Після медичної допомоги ситуація покращилась, але у мене є нова проблема. Мій пеніс зменшився. До хвороби мій розмір був вищий за середній, не величезний, але безперечно більший звичайного,

– сказав американець.

Чоловік припустив, що зменшення статевого члена пов'язане з пошкодженням судин. Американець боїться, що це вже неможливо виправити.

Що кажуть лікарі

Докторка медичних наук, урологиня з Портленда Ешлі Вінтер підтвердила таку можливість.

Це правда, що еректильна дисфункція призводить до скорочення. Оскільки є період, коли член не розтягується, коли він не наповнюється кров'ю, і це може призвести до рубцювання пеніса та його скорочення,

– зазначила Ешлі Вінтер.

Урологиня додає, що чоловікам загрожує зменшення розмірів статевого члена лише у тому разі, якщо причина їхньої еректильної дисфункції фізична, наприклад, рак. Також вона зазначила, що останні дослідження показали, що вірус може проникати в кровоносні судини статевого органа та пошкоджувати їх.

Що каже статистика

Науковці зазначають, що така проблема є реальною, проте трапляється рідко. Дослідження науковців, в якому взяло участь 3762 осіб, встановило, що із 203 симптомів COVID-19 зменшення статевого органу було одним із найрідкісніших. За даними дослідження, яке було опубліковане у журналі Lancet's EClinicalMedicine, з проблемою зменшення статевого органу зіткнулись орієнтовно 5% чоловіків, які хворіли на коронавірус.

Чи вдасться допомогти чоловіку

Медикиня каже, що проблему можна вирішити лікуванням. За словами Ешлі Вінтер, є 2 методи розв'язання проблеми: