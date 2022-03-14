Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что оформление утраченных или просроченных документов за границей – это полномочия Консульства.
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Все услуги с документами для украинских беженцев предоставляются безотлагательно.
Какую помощь с документами можно получить
В Консульстве вы можете:
- Продлить срок действия собственного загранпаспорта и детей.
- Внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей.
- Оформить Свидетельство о подтверждении личности на случай, если у вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде "книжечки"), где отсутствуют записи латиницей.
- Получить информационную поддержку.
Где получить помощь за границей
Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые сейчас приняли больше всего украинцев
Польша – детали и контакты консульств по ссылке.
Венгрия – детали и контакты консульств по ссылке.
Чехия – детали и контакты консульств по ссылке.
Словакия – детали и контакты консульств по ссылке.
Румыния – детали и контакты консульств по ссылке.
Молдова – детали и контакты консульств по ссылке.
Добавим, что из-за полномасштабной войны России в Украине многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться искать убежища в других странах. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал советы украинцам, вынужденно выезжающим за границу.
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