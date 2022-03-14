Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном – це повноваження Консульства.

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Всі послуги з документами для українських біженців надаються невідкладно.

Яку допомогу з документами можна отримати

У Консульстві ви можете:

Продовжити строк дії власного закордонного паспорта та для дітей.

Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків.

Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею.

Отримати інформаційну підтримку.

Де отримати допомогу за кордоном

Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців

Додамо, що через повномасштабну війну Росії в Україну чимало українців були змушені покинути свої домівки й вирушити шукати прихистку в інших країнах. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення надала поради українцям, які вимушено виїжджають за кордон.

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