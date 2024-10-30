Об этом говорится в постановлении Приморского районного суда города Одессы от 25 октября. Мужчине уже избрана мера пресечения.

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Мера пресечения владельцу телеграмм-каналов

Так, в постановлении суда указано, что фигурант дела родом из города Токмака Запорожской области и работал механиком на "Новой почте".

Сообщается, что мужчина создал два телеграмм-канала, на один из которых подписались 6838 человек, а на другой – 2879. В этих ресурсах фигурант в режиме реального времени информировал граждан о местонахождении работников ТЦК, сопровождая эти сообщения соответствующими фотографиями и видеороликами.

В качестве меры пресечения суд отправил мужчину под стражу на срок в 60 суток, то есть до 22 декабря, без права внесения залога. В течение пяти дней со дня принятия этого решения, подсудимый имеет право на подачу апелляционной жалобы.

К слову, 30 октября СБУ сообщила о разоблачении еще 12 человек, которые через вайбер и телеграмм-каналы пытались сорвать мобилизацию в Украине. Речь идет о группах, которые сообщали информацию о маршрутах движения представителей ТЦК в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях.