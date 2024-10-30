Про це йдеться в ухвалі Приморського районного суду міста Одеси від 25 жовтня. Чоловіку вже обрали запобіжний захід.

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Запобіжний захід власнику телеграм-каналів

Так, в ухвалі суду вказано, що фігурант справи родом з міста Токмака Запорізької області та працював механіком на "Новій пошті".

Повідомляється, що чоловік створив два телеграм-канали, на один з яких підписалися 6838 людей, а на інший – 2879. У цих ресурсах фігурант у режимі реального часу інформував громадян про місцеперебування працівників ТЦК, супроводжуючи ці повідомлення відповідними фотографіями та відеороликами.

У якості запобіжного заходу суд відправив чоловіка під варту на строк у 60 діб, тобто до 22 грудня, без права внесення застави. Упродовж п'ятьох днів від дня ухвалення цього рішення, підсудний має право на подачу апеляційної скарги.

До слова, 30 жовтня СБУ повідомила про викриття ще 12 осіб, які через вайбер і телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Йдеться про групи, які повідомляли інформацію про маршрути руху представників ТЦК в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Львівській областях.