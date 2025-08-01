Об основных событиях 1255 дня российского вторжения в Украину, обстановку на фронте и в тылу, а также заявления политиков на международной арене, рассказывает 24 Канал.
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В течение ночи и утра 1 августа спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди них – ребенок 2-х лет. Таким образом количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 – дети. Пострадали 159 человек, из них – 16 детей. В ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Оккупанты пока официально не комментировали взрывы в городе, хотя так называемые "военкоры" написали в своих каналах о "большой атаке на город украинских БПЛА". Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина. В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Также известно о еще двух раненых женщинах – 36 и 77 лет. В результате атаки БпЛА на Балаклею ночью 1 августа пострадало гражданское промышленное предприятие. Россия существенно увеличила производство крылатых ракет "Искандер-К", которые существенно усложняют работу украинской ПВО. Марко Рубио высмеял ядерные угрозы Дмитрия Медведева, отметив, что тот не играет большой роли в российской политике и не влияет на важные решения. Рубио выразил сомнение в способности России противостоять США или Европе в обычных военных конфликтах, указав на трудности России даже в Украине. Дональд Трамп объявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию. Это будет первый визит Уиткоффа в Россию с апреля 2025 года, когда его переговоры с Путиным не принесли значительного прогресса в прекращении войны. Президент США назвал обстрел Киева "отвратительным" и печальным. Также он пообещал ввести санкции против России, но признал, что не уверен, способны ли они остановить Путина.
Количество жертв атаки на Киев 31 июля возросло
"Хлопок" в Таганроге
Трое раненых, один – погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району
Дроны атаковали Балаклею на Харьковщине
Там возник пожар, но пострадавших нет.
Россия увеличила производство ракет, которые труднее всего сбить, – Defence Express
Есть два типа ракет "Искандер-К" с дальностью до 500 километров и до 1 500 километров, что позволяет им достигать западных регионов Украины.
Госсекретарь США отреагировал на угрозы Медведева
Уиткофф скоро посетит Россию
Трамп отреагировал на обстрел Киева 31 июля
В течение ночи и утра 1 августа спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди них – ребенок 2-х лет.
Таким образом количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 – дети.
Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.
В ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Оккупанты пока официально не комментировали взрывы в городе, хотя так называемые "военкоры" написали в своих каналах о "большой атаке на город украинских БПЛА".
Россияне продолжают атаки на Запорожскую область.
В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.
В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен.
Также известно о еще двух раненых женщинах – 36 и 77 лет.
В результате атаки БпЛА на Балаклею ночью 1 августа пострадало гражданское промышленное предприятие.
Россия существенно увеличила производство крылатых ракет "Искандер-К", которые существенно усложняют работу украинской ПВО.
Марко Рубио высмеял ядерные угрозы Дмитрия Медведева, отметив, что тот не играет большой роли в российской политике и не влияет на важные решения.
Рубио выразил сомнение в способности России противостоять США или Европе в обычных военных конфликтах, указав на трудности России даже в Украине.
Дональд Трамп объявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию. Это будет первый визит Уиткоффа в Россию с апреля 2025 года, когда его переговоры с Путиным не принесли значительного прогресса в прекращении войны.
Президент США назвал обстрел Киева "отвратительным" и печальным. Также он пообещал ввести санкции против России, но признал, что не уверен, способны ли они остановить Путина.