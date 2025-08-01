Об основных событиях 1255 дня российского вторжения в Украину, обстановку на фронте и в тылу, а также заявления политиков на международной арене, рассказывает 24 Канал.

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06:39, 1 августа

Количество жертв атаки на Киев 31 июля возросло

В течение ночи и утра 1 августа спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди них – ребенок 2-х лет.

Таким образом количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 – дети.

Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.

06:13, 1 августа

"Хлопок" в Таганроге

В ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Оккупанты пока официально не комментировали взрывы в городе, хотя так называемые "военкоры" написали в своих каналах о "большой атаке на город украинских БПЛА".

06:11, 1 августа

Трое раненых, один – погиб в результате вражеских ударов по Запорожскому району

Россияне продолжают атаки на Запорожскую область.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен.

Также известно о еще двух раненых женщинах – 36 и 77 лет.

06:11, 1 августа

Дроны атаковали Балаклею на Харьковщине

В результате атаки БпЛА на Балаклею ночью 1 августа пострадало гражданское промышленное предприятие.
Там возник пожар, но пострадавших нет.

06:10, 1 августа

Россия увеличила производство ракет, которые труднее всего сбить, – Defence Express

Россия существенно увеличила производство крылатых ракет "Искандер-К", которые существенно усложняют работу украинской ПВО.
Есть два типа ракет "Искандер-К" с дальностью до 500 километров и до 1 500 километров, что позволяет им достигать западных регионов Украины.

06:09, 1 августа

Госсекретарь США отреагировал на угрозы Медведева

Марко Рубио высмеял ядерные угрозы Дмитрия Медведева, отметив, что тот не играет большой роли в российской политике и не влияет на важные решения.

Рубио выразил сомнение в способности России противостоять США или Европе в обычных военных конфликтах, указав на трудности России даже в Украине.

06:08, 1 августа

Уиткофф скоро посетит Россию

Дональд Трамп объявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию. Это будет первый визит Уиткоффа в Россию с апреля 2025 года, когда его переговоры с Путиным не принесли значительного прогресса в прекращении войны.

06:06, 1 августа

Трамп отреагировал на обстрел Киева 31 июля

Президент США назвал обстрел Киева "отвратительным" и печальным. Также он пообещал ввести санкции против России, но признал, что не уверен, способны ли они остановить Путина.