Про основні події 1255 дня російського вторгнення в Україну, обстановку на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Протягом ночі та ранку 1 серпня рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед них – дитина 2-х років. Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 – діти. Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей. У ніч на 1 серпня жителі російського Таганрога, що у Ростовській області, стали свідками масштабної атаки безпілотників. Окупанти наразі офіційно не коментували вибухи у місті, хоча так звані "воєнкори" написали у своїх каналах про "велику атаку на місто українських БПЛА". Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Також відомо про ще дві поранені жінки – 36 та 77 років. Внаслідок атаки БпЛА на Балаклію вночі 1 серпня постраждало цивільне промислове підприємство. Росія суттєво збільшила виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", які суттєво ускладнюють роботу української ППО. Марко Рубіо висміяв ядерні погрози Дмитра Медведєва, зазначивши, що той не відіграє великої ролі у російській політиці й не впливає на важливі рішення. Рубіо висловив сумнів щодо здатності Росії протистояти США або Європі у звичайних військових конфліктах, вказавши на труднощі Росії навіть в Україні. Дональд Трамп оголосив, що його спецпредставник Стів Віткофф найближчими днями відвідає Росію. Це буде перший візит Віткоффа до Росії з квітня 2025 року, коли його переговори з Путіним не принесли значного прогресу у припиненні війни. Президент США назвав обстріл Києва "огидним" і сумним. Також він пообіцяв запровадити санкції проти Росії, але визнав, що не впевнений, чи здатні вони зупинити Путіна.
Кількість жертв атаки на Київ 31 липня зросла
"Бавовна" у Таганрозі
Троє поранених, один – загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району
Дрони атакували Балаклію на Харківщині
Там виникла пожежа, але постраждалих немає.
Росія збільшила виробництво ракет, які найважче збити, – Defence Express
Є два типи ракет "Іскандер-К" з дальністю до 500 кілометрів і до 1 500 кілометрів, що дозволяє їм досягати західних регіонів України.
Держсекретар США відреагував на погрози Медведєва
Віткофф скоро відвідає Росію
Трамп відреагував на обстріл Києва 31 липня
Протягом ночі та ранку 1 серпня рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед них – дитина 2-х років.
Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 – діти.
Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей.
У ніч на 1 серпня жителі російського Таганрога, що у Ростовській області, стали свідками масштабної атаки безпілотників. Окупанти наразі офіційно не коментували вибухи у місті, хоча так звані "воєнкори" написали у своїх каналах про "велику атаку на місто українських БПЛА".
Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область.
У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік.
У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений.
Також відомо про ще дві поранені жінки – 36 та 77 років.
Внаслідок атаки БпЛА на Балаклію вночі 1 серпня постраждало цивільне промислове підприємство.
Росія суттєво збільшила виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", які суттєво ускладнюють роботу української ППО.
Марко Рубіо висміяв ядерні погрози Дмитра Медведєва, зазначивши, що той не відіграє великої ролі у російській політиці й не впливає на важливі рішення.
Рубіо висловив сумнів щодо здатності Росії протистояти США або Європі у звичайних військових конфліктах, вказавши на труднощі Росії навіть в Україні.
Дональд Трамп оголосив, що його спецпредставник Стів Віткофф найближчими днями відвідає Росію. Це буде перший візит Віткоффа до Росії з квітня 2025 року, коли його переговори з Путіним не принесли значного прогресу у припиненні війни.
Президент США назвав обстріл Києва "огидним" і сумним. Також він пообіцяв запровадити санкції проти Росії, але визнав, що не впевнений, чи здатні вони зупинити Путіна.