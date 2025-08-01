Про основні події 1255 дня російського вторгнення в Україну, обстановку на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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