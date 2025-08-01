Про основні події 1255 дня російського вторгнення в Україну, обстановку на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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06:39, 1 серпня

Кількість жертв атаки на Київ 31 липня зросла

Протягом ночі та ранку 1 серпня рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед них – дитина 2-х років.

Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких 3 – діти.

Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей.

06:13, 1 серпня

"Бавовна" у Таганрозі

У ніч на 1 серпня жителі російського Таганрога, що у Ростовській області, стали свідками масштабної атаки безпілотників. Окупанти наразі офіційно не коментували вибухи у місті, хоча так звані "воєнкори" написали у своїх каналах про "велику атаку на місто українських БПЛА".

06:11, 1 серпня

Троє поранених, один – загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району

Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область.

У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік.

У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений.

Також відомо про ще дві поранені жінки – 36 та 77 років.

06:11, 1 серпня

Дрони атакували Балаклію на Харківщині

Внаслідок атаки БпЛА на Балаклію вночі 1 серпня постраждало цивільне промислове підприємство.
Там виникла пожежа, але постраждалих немає.

06:10, 1 серпня

Росія збільшила виробництво ракет, які найважче збити, – Defence Express

Росія суттєво збільшила виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", які суттєво ускладнюють роботу української ППО.
Є два типи ракет "Іскандер-К" з дальністю до 500 кілометрів і до 1 500 кілометрів, що дозволяє їм досягати західних регіонів України.

06:09, 1 серпня

Держсекретар США відреагував на погрози Медведєва

Марко Рубіо висміяв ядерні погрози Дмитра Медведєва, зазначивши, що той не відіграє великої ролі у російській політиці й не впливає на важливі рішення.

Рубіо висловив сумнів щодо здатності Росії протистояти США або Європі у звичайних військових конфліктах, вказавши на труднощі Росії навіть в Україні.

06:08, 1 серпня

Віткофф скоро відвідає Росію

Дональд Трамп оголосив, що його спецпредставник Стів Віткофф найближчими днями відвідає Росію. Це буде перший візит Віткоффа до Росії з квітня 2025 року, коли його переговори з Путіним не принесли значного прогресу у припиненні війни.

06:06, 1 серпня

Трамп відреагував на обстріл Києва 31 липня

Президент США назвав обстріл Києва "огидним" і сумним. Також він пообіцяв запровадити санкції проти Росії, але визнав, що не впевнений, чи здатні вони зупинити Путіна.