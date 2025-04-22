Российские военные и в дальнейшем расширяют свой плацдарм на западном берегу реки Жеребец в районе Лимана, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Где Россия имела успех

Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 21 апреля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Ямполовки (северо-восток от Лимана).

Ситуация на Лиманском направлении / Фото ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 21 апреля, свидетельствуют о том, что захватчики также недавно продвинулись на юго-западную окраину Торецка и восточную часть села Дачное (к северу от Торецка).

Обстановка на Торецком направлении / Фото ISW

Что происходило на других участках фронта

На Купянском направлении украинские силы, вероятно, заняли северо-запад Петропавловки, хотя это могло произойти раньше, чем 21 апреля.

21 апреля боевые действия продолжались в приграничных районах Курской области. Российские блогеры заявляют, что, якобы, оккупанты вытеснили украинские силы из всех населенных пунктов Курщины, которые те ранее заняли, кроме Горнали (южнее Суджи). Впрочем, ISW не нашел подтверждения этому заявлению.

Также в тот день бои продолжались на северо-западе Белгородской области. Доказательств продвижения ни одной из сторон нет.

На Сумщине российские ДРГ пытались прорваться через границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В Сумской области бои идут вблизи Басовки, Новенького и Журавки. Российские силы используют вездеходы для быстрого продвижения и захвата плацдармов.

К слову, захватчики могут расширять полевые укрепления на оккупированной части Донетчины к северу от Мариуполя. 21 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Никольской громаде Россия возводит укрепления, перебрасывает технику и материалы для обороны и наступления.

Кроме того, Андрющенко сообщил, что российские силы укрепляют свои позиции, а также перемещают личный состав и боеприпасы из оккупированного Крыма через Приморск в направлении Токмака и Пологов (на юго-восток от Запорожья).