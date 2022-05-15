Данные:
- Есть подтвержденные российскими властями потери в Украине.
- Есть работа ВВС по нанесению данных на карту (последний срез – 6 мая) и распределению по субъектам федерации.
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Но просто данные, в какой области больше аквафрешек, не так интересны. Ведь важно то, какая доля жителей области зааквафрешилась.
Поэтому взял данные Росстат по населению и вывел ТОП-10 регионов по потерям на 100 тысяч жителей.
Итак, имеем лидеров:
1. Бурятия – 99 человек на 100 тысяч.
2. Тыва – 87 человек.
3. Северная Осетия – Алания – 84.
4. Костромская область – 58.
5. Севастополь – 47.
6...9 Еврейская АО – 45 (не ожидал там такого %).
6...9 Псковская область – 45.
6...9 Республика Алтай – 45.
6...9 Забайкальский край – 45.
10 Дагестан и Марий Эл – в обоих регионах – 43 человека на 10 тысяч.
И, ради баланса, дам наименее затронутые регионы (либо те, где меньше всего признали, и соотношение потерь к количеству жителей минимальное). Лидерами есть Ненецкий и Ямало-Ненецкий Автономные округа. Ни одного признанного (хотя, возможно, оттуда в армию и не брали).
Далее – город Москва с показателем 0,23 на 100 тысяч. Это, на минуту, в 420 раз меньше, чем по лидеру рейтинга – Бурятии. Либо в 59 раз ниже, чем в среднем по РФ. Следом, думаю, вы догадались – Санкт-Петербург (2 человека на 100 тысяч) и Московская область (3).
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К чему это я?
Если уж следить за признанными потерями, то именно по соотношению к населению региона. Это влияет на:
- вероятность роста недовольства количеством гробов (с поправкой на регион - в депрессивных регионах и национальных автономиях порог выше);
- возможную судьбу губернатора, допустившего утечку информации (если данные не были спущены из Москвы).
Но, важная оговорка, надеяться на проблемы в РФ пока не стоит – порог чувствительности слишком велик. А вот сосредоточить усилия ИПСО на выбранных регионах (где жители видят трупы) можно было бы попробовать.
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