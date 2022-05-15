Дані:

Є підтверджені російською владою втрати в Україні. Є робота ВСС щодо нанесення даних на карту (останній зріз – 6 травня) та розподілу за суб'єктами федерації.

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Але просто дані, в якій області більше аквафрешок, не такі цікаві. Адже важливо те, яка частка жителів області зааквафрешилася.

Тому взяв дані Росстату щодо населення і вивів ТОП-10 регіонів щодо втрат на 100 тисяч жителів.

Отже, маємо лідерів:

1. Бурятія - 99 осіб на 100 тисяч.

2. Тива – 87 осіб.

3. Північна Осетія – Аланія – 84.

4. Костромська область – 58.

5. Севастополь – 47.

6...9 Єврейський АО – 45 (не очікував там такого %).

6...9 Псковська область - 45.

6...9 Республіка Алтай – 45.

6 ... 9 Забайкальський край - 45.

10 Дагестан та Марій Ел – в обох регіонах – 43 особи на 10 тисяч.

І, заради балансу, дам регіони, які найменш задіяні (або ті, де найменше визнали, і співвідношення втрат до кількості жителів мінімальне). Лідерами є Ненецький та Ямало-Ненецький Автономні округи. Жодного визнаного (хоча, можливо, звідти до армії й не брали).

Далі – місто Москва із показником 0,23 на 100 тисяч. Це, на хвилину, у 420 разів менше, ніж у лідера рейтингу – Бурятії. Або в 59 разів нижче, ніж у середньому по РФ. Слідом, гадаю, ви здогадалися – Санкт-Петербург (2 особи на 100 тисяч) та Московська область (3).

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До чого це я?

Якщо стежити за визнаними втратами, то саме щодо населення регіону. Це впливає на:

ймовірність зростання невдоволення кількістю трун (з поправкою на регіон – у депресивних регіонах та національних автономіях поріг вищий);

можливу долю губернатора, який допустив витік інформації (якщо дані були спущені з Москви).

Але, важливе застереження, сподіватися на проблеми в РФ поки що не варто – поріг чутливості дуже великий. А от зосередити зусилля ІПСО на вибраних регіонах (де мешканці бачать трупи) можна було б спробувати.

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