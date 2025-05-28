Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики уже обновили карту боевых действий по состоянию на 28 мая.
Важно Россияне будут делать все, чтобы пересечь админграницу Днепропетровской области, – Зеленский
Где россияне имели продвижение на фронте
Российская армия продолжает атаковать по всей линии фронта. По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в районах 4 населенных пунктов в Донецкой области.
Так, враг имел успех у Троицкого, что на подступах к Днепропетровской области.
Враг имел продвижение в направлении Днепропетровщины: смотрите на карте
Также российская армия имела успех вблизи Яблоновки и Старой Николаевки, что в направлении Константиновки.
Россияне продвигаются в направлении Константиновки: смотрите на карте
Кроме того, оккупанты не прекращают давить на Покровском направлении. Так, по данным DeepState, россияне продвинулись в районе Малиновки.
Россияне имели успех на Покровском направлении: смотрите на карте
Ранее стало известно, что село Беловоды в Сумской области полностью оказалось в серой зоне. Это уже обозначено на обновленной карте боевых действий.