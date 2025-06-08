Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что аэродромы и самолеты не были рассчитаны на большие дополнительные сооружения. Это приведет к логистическим проблемам – как для самолетов, так и для самих аэродромов.

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"Это не велосипед вытащить из гаража"

Тимочко добавил, что сначала все проектировали комплексно: самолеты и аэродромы создавали одновременно, чтобы они подходили друг к другу. Например, взлетная полоса должна была соответствовать характеристикам самолета, а самолет – параметрам аэродрома. Это сложная система, которую сложно оценить даже специалистам.

"А здесь мы видим появление сооружений, которые по своей природе никогда не должны были там быть. Если бы они должны были быть – их бы строили еще с советских времен, как на тех же аэродромах Энгельс, Украинка. Тогда не предусматривалось дополнительных конструкций или зданий на их территории. Если кто-то думает: "Ну построят ангары, и все будет хорошо" – то нет, это приведет к очень серьезным проблемам", – сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что россияне будут иметь проблемы с логистикой и новые вызовы на самих аэродромах. В частности, это нарушение связи, дополнительные угрозы и долгое время подготовки самолета к вылету.

Выйти из ангара – это не вытащить велосипед из гаража. Это сложная и кропотливая работа. То есть эти сооружения возводятся не от "хорошей жизни" и не потому, что россияне настолько профессиональные или уникальные. Это – суровая необходимость,

– подчеркнул Тимочко.

Аналитики уже обнаружили 14 мест, где россияне построили или строят укрытия. Их видно на аэродромах в Кировском (оккупированный Крым), Севастополе, Гвардейском и Саках. В России такие работы продолжаются в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская (Республика Адыгея), в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.