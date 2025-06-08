Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитика Def Mon в X (ранее твитер).

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Россия, вероятно, строит укрытие для самолетов

Как пишет аналитик, с прошлой осени Россия начала активно строить укрытия для самолетов. Эксперт обнаружил 14 мест, где россияне построили или строят укрытия.



Россияне строят укрытия для самолетов / Фото @DefMon3

Предварительно, такие работы якобы ведутся на аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму, в Севастополе, Гвардейском и Саках.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымском, Приморско-Ахтарском, авиабазе "Ханская" в Адыгее, Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске, Липецке и Энгельсе.

Россия строит укрытия для самолетов / Скриншоты со страницы @DefMon3

Напомним, СБУ провела уникальную операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В воскресенье, 1 июня, украинские дроны атаковали сразу 4 военных аэродрома.