К сожалению, врагу удается прорываться вперед на Купянском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россияне продвигаются на Харьковщине

Так, вчера стало известно, что враг продвинулся возле Каменки на Купянском направлении, а теперь об успехе противник в районе Западного.

Где расположено Западное: смотрите на карте

Следует заметить, что геолокационные кадры за 4 апреля свидетельствовали о том, что украинские войска имели продвижение на юг от Западного (к северу от Купянска).

Россия имеет успех в Донецкой области

Оккупанты продолжают штурмовать Покровское направление. Здесь врагу удалось продвинуться в Лисовке.

Где расположена Лысовка: смотрите на карте

Также противник имел продвижение в Разливе, что на Новопавловском направлении.

Где расположен Разлив: смотрите на карте