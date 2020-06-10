Седьмой год в Украине война, украинцы платят страшную цену за свою независимость.

В 2014 році ми, громадяни України – волонтери, добровольці, не шкодуючи сил, допомагали українській владі протистояти російській агресії, українським військовим стримати агресора на фронті. І ми змогли.

Зверніть увагу! 168 тисяч за 3 години: українці зібрали гроші на заставу Яні Дугарь

В 2014 році волонтери та добровольці стали особливо цінними мішенями для агресора, нас почали переслідувати.

В 2019 році Вас українським суспільством було обрано Президентом України, а переслідування волонтерів і добровольців продовжуються. Яскравий приклад цього – підозрювані у "справі Шеремета":

Волонтер – дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко

Військовослужбовець ССО – музикант Андрій Антоненко

Військова медсестра – Яна Дугарь.

6 місяців минуло з того часу як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС за Вашою участю, цих людей оголосили "вбивцями" і поліція озвучила свою версію подій.

6 місяців суспільство спостерігає за цією справою.

6 місяців Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко знаходяться під арештом.

"Гуманні" судді

Всі судові засідання відкриті для преси і громадськості, транслюються в мережі інтернет. Суспільство спостерігає наступне: адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри та наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей, немає жодних підстав вважати, що саме ці люди є причетними до вбивства Павла Шеремета. Не дивлячись на це, суди виносять невмотивовані рішення про обрання та продовження дії запобіжних заходів Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь.

Суди не можуть бути об'єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року, цих людей призначили "вбивцями", транслюючи на всю країну брифінг МВС. В засобах масової інформації посадовими особами державних органів зроблено чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства П. Шеремета. Саме це щоразу наперед визначає результати судових рішень. Це кричущі порушення прав людини, про що свідчить практика Європейського суду.

Європейський суд з прав людини може зайнятись Україною

Об'єктивним в даному випадку є суспільство, яке бачить численні незалежні журналістські розслідування, які спростовують версію слідства, аргументи і докази, надані сторонами в процесі. Суспільство розуміє, що доказів причетності цих осіб до злочину немає. Те, що подається слідством як докази є вкрай непереконливим, подекуди суперечить саме собі і не відповідає елементарним правилам логіки.

Слідство завершено. Суспільна думка на цей момент чітко сформована.

Виходячи з голослівних припущень обвинувачення, відсутності доказів та реноме підозрюваних у "справі Шеремета", а також безпрецедентної кількості відомих та авторитетних людей, які мають особливу довіру в суспільстві, готових взяти підозрюваних на поруки – тримання цих людей під вартою – робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні.

Якщо українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким "доказам" слідства і продовжуватиме тримати за ґратами невинних людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи і прийме рішення з точки зору об'єктивного спостерігача і відповідачем в такому разі буде держава Україна.

Стаття 102 Конституції України вказує, що Президент України є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 62 Конституції України передбачає, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненка, Я. Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за ґратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні.