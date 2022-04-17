По его словам, в Ирпене "Киевводоканал" завершил работы на канализационном коллекторе, обстрелами повредили российские военные.

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Коллектор уже готов к эксплуатации и заработает, как только восстановят смежные объекты инфраструктуры. Кроме того, проводятся работы по прокладке водопровода, который обеспечит жителей Ирпеня водой из Киева.

В селе Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень генератор обеспечивает работу скважины, поэтому вода в домах есть. В поселке Немишаево организована доставка генераторов, чтобы запустить водоснабжение и водоотвод.

В поселках Макаров и Иванков частично восстановлено централизованное водоснабжение

В поселке Иванков – все скважины работают и подключены к электроснабжению, вода в систему запущена. В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% повременно – 4 часа утром и 4 часа вечером. Это будет продолжаться до выяснения качества питьевой воды.

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