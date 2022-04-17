В Киеве сохраняется угроза ракетного удара
Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что Киев остается целью российских военных. Поэтому возвращаться в Киев опасно.
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К сожалению, столица остается для врага лакомой добычей, и из их агрессивных планов она никуда не делась,
– сказал он.
Заместитель Кличко сказал, что КГГА призывает жителей столицы пока не возвращаться в Киев. По его словам, в Киеве есть угроза ракетного удара и логистические проблемы.
"Во-первых, возможны ракетные, бомбовые удары. С другой стороны, город больше месяца готовился к охране и обороне и сегодня есть определенные трудности в логистике непосредственно в самом городе. На это тоже нужно обращать внимание", – заметил Поворозник.
Он добавил, что пробки на въезде в Киев перемещаются в центральную часть столицы.
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