В Киеве сохраняется угроза ракетного удара

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что Киев остается целью российских военных. Поэтому возвращаться в Киев опасно.

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К сожалению, столица остается для врага лакомой добычей, и из их агрессивных планов она никуда не делась,

– сказал он.

Заместитель Кличко сказал, что КГГА призывает жителей столицы пока не возвращаться в Киев. По его словам, в Киеве есть угроза ракетного удара и логистические проблемы.

"Во-первых, возможны ракетные, бомбовые удары. С другой стороны, город больше месяца готовился к охране и обороне и сегодня есть определенные трудности в логистике непосредственно в самом городе. На это тоже нужно обращать внимание", – заметил Поворозник.

Он добавил, что пробки на въезде в Киев перемещаются в центральную часть столицы.

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