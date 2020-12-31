К Новому году в Украине остается еще много времени. Но уже несколько стран его встретили. Кто и как отпраздновал наступление 2021 года – читайте дальше.

Кто встретил 2021 год раньше всех на планете

Первыми на Земле Новый 2021 год встретили жители океанской островной страны Кирибати. Произошло это в 12 дня по Киеву, сообщает 24 канал.

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Интересно, что в 1994 году кандидат в президенты Кирибати пообещал: если выиграет выборы, то будет добиваться того, чтобы его страна встречала Новый Год раньше всех. Президентом страны он все же стал и Кирибати разделилась на 3 часовых пояса. Теперь в наиболее восточной части праздник встречают первыми на планете.

Также у одних из первых праздник наступил в Тонга и Самоа, что в центральной части Тихого океана.

Как встречали Новый год в Самоа: смотрите видео

Какими были следующие страны

Через 15 минут после Кирибати Новый год пришел на остров Чатем, в Новой Зеландии. Он является удаленным от основной части страны и располагается в специальном часовом поясе.

Через час после Кирибати начали праздновать жители Новой Зеландии и полярники с Южного полюса в Антарктиде.

Новый год 2021 в Окленде (Новая Зеландия): смотрите видео

А в 14:00 по Киеву праздник пришел на крайний восток России (Анадырь, Камчатка), островов Фиджи и некоторые другие тихоокеанские острова (Науру, Тувалу).

Празднование Нового года на Камчатке (Россия): смотрите видео

Праздничный салют в городе Тауранга (Новая Зеландия): смотрите видео

Happy 2021 New Zealand!



This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0 — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020

Через полчаса Новый год наступил на острове Норфолк (Австралия), а в 15:00 – на части восточной Австралии (Сидней, Мельбурн, Канберра) и некоторых тихоокеанских островах (Вануату, Микронезия, Соломоновы острова).

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Новогоднее шоу в Сиднее: смотрите видео

Добавим, что одним из последних Новый год придет на Американское Самоа (это также Океания). Отметят праздник здесь в 13:00 1 января 2021 года по Киеву. А через час праздник встретят на острове Бейкер. Это и будет последним местом на Земле, куда пришел 2021 год.