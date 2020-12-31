До Нового року в Україні залишається ще багато часу. Про вже кілька країн його зустріли. Хто та як відсвяткував настання 2021 року – читайте далі.

Хто зустрів 2021 рік раніше за всіх на планеті

Найпершими на Землі Новий 2021 рік зустріли жителі океанської острівної країни Кірібаті. Сталося в 12 дня за Києвом, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Google провів 2020 рік жартівливим дудлом та конфеті

Цікаво, що в 1994 році кандидат в президенти Кірібаті пообіцяв: якщо виграє вибори, то домагатиметься того, аби його країна зустрічала Новий Рік раніше за всіх. Президентом країни він усе ж став і Кірібаті розділилася на 3 часових пояси. Тепер у найбільш східній частині свято зустрічають першими на планеті.

Також одними з перших свято настало в Тонга та Самоа, що в центральній частині Тихого океану.

Як зустрічали Новий рік у Самоа: дивіться відео

Якими були наступні країни

Через 15 хвилин після Кірібаті Новий рік прийшов на острів Чатем, що у Нові Зеландії. Він є віддаленим від основної частини країни та розташовується в спеціальному часовому поясі.

Через годину після Кірібаті розпочали святкувати жителі Нової Зеландії та полярники з Південного полюсу в Антарктиді.

Новий рік 2021 в Окленді (Нова Зеландія): дивіться відео

А о 14:00 за Києвом свято прийшло на крайній схід Росії (Анадир, Камчатка), островів Фіджі та деякі інші тихоокеанські острови (Науру, Тувалу).

Святкування Нового року на Камчатці (Росія): дивіться відео

Святковий салют в місті Тауранга (Нова Зеландія): дивіться відео

Happy 2021 New Zealand!



This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0 — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020

За пів години Новий рік настав на острові Норфолк (Австралія), а о 15:00 – на частині східної Австралії (Сідней, Мельбурн, Канберра) та деяких тихоокеанських островах (Вануату, Мікронезія, Соломонові острови).

Цікаво Встигнути до опівночі: 5 речей, які потрібно зробити до Нового року

Новорічне шоу в Сіднеї: дивіться відео

Додамо, що одним із останніх Новий Рік прийде на Американське Самоа (це також Океанія). Відзначать свято тут о 13:00 1 січня 2021 року за Києвом. А за годину свято зустрінуть на острові Бейкер. Це і буде останнім місцем на Землі, куди завітав 2021 рік.