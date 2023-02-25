Воспоминаниями об этом дне поделился представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Уже по дороге в аэропорт команда МИД, на круге с министром, слушала обращение диктатора Путина, в котором тот объявлял о войне.

Обратите внимание Десятый пакет, но не последний, – Зеленский в обращении прокомментировал новые санкции против России

Заявление на борту самолета

Олег Николенко отметил, что полномасштабное вторжение России для него было таким же шоком, как и всем. Однако команда МИДа знала, что делать, ведь планы уже были наработаны.

По дороге в аэропорт JFK мы слушали обращение Путина, в котором он объявлял вторжение в Украину. Когда мы садились на самолет, под Киевом раздались первые взрывы,

– вспомнил спикер МИД.

После этого дипломаты пошли на посадку на рейс Нью-Йорк – Стамбул. Николенко вспоминает, что тогда самым большим страхом было остаться на 11 часов без доступа к информации. Однако капитан самолета вышел в украинскую делегацию, выразил солидарность и открыл доступ к Wi-Fi, что позволило Кулеби и команде министерства оставаться на связи.

Министр давал срочные поручения заместителям, координировал эвакуацию министерства, контактировал с иностранными коллегами, готовя международные реакции. Первое заявление МИД, в котором Украина объявила о применении статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону, было написано в небе над Атлантикой,

– отметил Николенко.

Встреча о. Кулебы с Дудой

Рейс в Киев из Стамбула отменили, поэтому украинской делегации пришлось лететь в Польшу. В Варшаве Дмитрий Кулеба встретился с президентом Анджеем Дудой, после чего дипломаты отправились на автомобилях к украинской границе.

Тогда как вспоминает Николенко, на въезд в Украину не было очереди. Скорее, вообще не было никого. На выезд стояли очереди на десятки километров. В ночь на 26 февраля украинская делегация смогла вернуться в Украину.

"Прошел тяжелый год. Мы пережили огромное количество внутренних трансформаций, прошли через горе и боль, научились ценить самое главное. Но враг не смог сбить нашу страну с ног. Мы выстояли и будем и дальше изо всех сил бороться, пока не победим. Потому что мы – украинцы. Несокрушимая нация", – подытожил Николенко.