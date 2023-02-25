Спогадами про цей день поділився речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Уже дорогою в аеропорт команда МЗС, на колі з міністром, слухала звернення диктатора Путіна, в якому той оголошував про війну.

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Заява на борту літака

Олег Ніколенко відзначив, що повномасштабне вторгнення Росії для нього було таким же шоком, як і для всіх. Однак команда МЗС знала, що робити, адже плани вже були напрацьовані.

По дорозі в аеропорт JFK ми слухали звернення Путіна, в якому він оголошував вторгнення в Україну. Коли ми сідали на літак, під Києвом пролунали перші вибухи,

– пригадав речник МЗС.

Після цього дипломати пішли на посадку на рейс Нью-Йорк – Стамбул. Ніколенко пригадує, що тоді найбільшим страхом було залишитися на 11 годин без доступу до інформації. Однак капітан літака вийшов до української делегації, висловив солідарність та відкрив доступ до Wi-Fi, що дозволило Кулебі та команді міністерства залишатися на зв'язку.

Міністр давав термінові доручення заступникам, координував евакуацію міністерства, контактував із його іноземними колегами, готуючи міжнародні реакції. Перша заява МЗС, в якій Україна оголосила про застосування статті 51 Статуту ООН про право на самооборону, була написана в небі над Атлантикою,

– відзначив Ніколенко.

Зустріч Кулеби з Дудою

Рейс до Києва зі Стамбула скасували, тож українській делегації довелося летіти до Польщі. У Варшаві Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, після чого дипломати вирушили на автомобілях до українського кордону.

Тоді, як пригадує Ніколенко, на в'їзд до України не було черги. Радше взагалі не було нікого. Натомість на виїзд стояли черги на десятки кілометрів. Уночі 26 лютого українська делегація змогла повернутися до України.

"Минув важкий рік. Ми пережили величезну кількість внутрішніх трансформацій, пройшли через горе та біль, навчилися цінувати найголовніше. Але ворог не зміг збити нашу країну з ніг. Ми вистояли і будемо і надалі щосили боротися, допоки не переможемо. Бо ми – українці. Незламна нація", – підсумував Ніколенко.