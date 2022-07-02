Украинцев снова предупредили о граде, ливнях и шквалах
Завтра, 3 июля, погода также будет разной. В большинстве регионов прогнозируют жаркую температуру. Впрочем, не обойдется без ухудшения погодных условий. О них предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В частности, град, ливни и шквалы следует ожидать в западных и Винницкой областях. Синоптики даже определяют желтый уровень опасности.
3 июля в западных и Винницких областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),
– говорится в сообщении.
Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля
Погода в Украине 3 июля будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +32 градусов. Относительно прохладнее будет на Западе, где пройдут еще и дожди, и грозы.
Тем временем в других областях в течение дня будет сиять солнце.
- Львов – +26...+28
- Ужгород – +30...+32
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +28...+30
- Луцк – +26...+28
- Ровно – +26...+28
- Житомир – +28...+30
- Винница – +28...+30
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Симферополь – +28...+30
- Кропивницкий – +30...+32
- Черкассы – +30...+32
- Чернигов – +29...+31
- Сумы – +29...+31
- Полтава – +28...+30
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +28...+30
- Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 3 июля / Фото Укргидрометцентр