Украинцев снова предупредили о граде, ливнях и шквалах

Завтра, 3 июля, погода также будет разной. В большинстве регионов прогнозируют жаркую температуру. Впрочем, не обойдется без ухудшения погодных условий. О них предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, град, ливни и шквалы следует ожидать в западных и Винницкой областях. Синоптики даже определяют желтый уровень опасности.

3 июля в западных и Винницких областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении.

Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля

Погода в Украине 3 июля будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +32 градусов. Относительно прохладнее будет на Западе, где пройдут еще и дожди, и грозы.

Тем временем в других областях в течение дня будет сиять солнце.

Львов – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 3 июля / Фото Укргидрометцентр