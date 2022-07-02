Украинцев снова предупредили о граде, ливнях и шквалах

Завтра, 3 июля, погода также будет разной. В большинстве регионов прогнозируют жаркую температуру. Впрочем, не обойдется без ухудшения погодных условий. О них предупредила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, град, ливни и шквалы следует ожидать в западных и Винницкой областях. Синоптики даже определяют желтый уровень опасности.

3 июля в западных и Винницких областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы. 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),
говорится в сообщении.

Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля

Погода в Украине 3 июля будет жаркой. Температура воздуха прогреется до +32 градусов. Относительно прохладнее будет на Западе, где пройдут еще и дожди, и грозы.

Тем временем в других областях в течение дня будет сиять солнце.

  • Львов – +26...+28
  • Ужгород – +30...+32
  • Ивано-Франковск – +26...+28
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +28...+30
  • Луцк – +26...+28
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +28...+30
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +30...+32
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +29...+31
  • Сумы – +29...+31
  • Полтава – +28...+30
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +28...+30
  • Киев – +30...+32


Прогноз погоды на 3 июля / Фото Укргидрометцентр