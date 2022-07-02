Українців знову попередили про град, зливи й шквали
Завтра, 3 липня, погода також буде різною. В більшості регіонів прогнозують спекотну температуру. Втім, не обійдеться й без погіршення погодних умов. Про них попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Зокрема, град, зливи й шквали слід очікувати у західних та Вінницькій областях. Синоптики навіть визначають жовтий рівень небезпеки.
3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий),
– йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в містах України на 3 липня
Погода в Україні 3 липня буде спекотною. Температура повітря прогріється до +32 градусів. Відносно найпрохолодніше буде на Заході, де пройдуть ще й дощі та грози.
Тим часом в інших областях упродовж дня сяятиме сонце.
- Львів – +26...+28
- Ужгород – +30...+32
- Івано-Франківськ – +26...+28
- Тернопіль – +26...+28
- Чернівці – +26...+28
- Хмельницький – +28...+30
- Луцьк – +26...+28
- Рівне – +26...+28
- Житомир – +28...+30
- Вінниця – +28...+30
- Одеса – +30...+32
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +30...+32
- Черкаси – +30...+32
- Чернігів – +29...+31
- Суми – +29...+31
- Полтава – +28...+30
- Дніпро – +29...+31
- Запоріжжя – +29...+31
- Донецьк – +28...+30
- Луганськ – +28...+30
- Харків – +28...+30
- Київ – +30...+32
Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентр