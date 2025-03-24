Как выглядит комната президента – показали журналисты TIME, передает 24 Канал.

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Какие картины висят в комнате Зеленского

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что не любит роскошных элементов интерьера, и часто собственный кабинет ему кажется кричащим. Рядом с кабинетом у президента Украины есть собственная небольшая комната.

В ней расположена односпальная кровать, самые необходимые вещи и коллекция картин, которые важны для президента. Так, над кроватью висит полотно, на котором изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море.

На другой картине – украинские военные, которые воюют на территории России. Третья картина, как добавляют журналисты TIME, – любимая для Владимира Зеленского. На ней изображен российский Кремль, охваченный в огне.

Картины в комнате Владимира Зеленского / Фото Sasha Maslov, TIME

Журналисты заметили, что это не музейные экспонаты, а обычные картины украинцев, которые стоят не так дорого. Однако они важны для украинского президента.

К слову, место, где живет Зеленский, показывают очень редко. Так, в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Комарову президент Украины в 2023 году показал, где живет с начала полномасштабного вторжения России.

На кадрах видно, что от офиса Зеленского, где он обычно записывает обращения и принимает решения, к его кровати всего одна дверь. Если туда пройти, можно увидеть небольшую комнатку, в которой есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.