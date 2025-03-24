Який вигляд має кімната президента – показали журналісти TIME, передає 24 Канал.

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Які картини висять в кімнаті Зеленського

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що не полюбляє розкішних елементів інтер'єру, і часто власний кабінет йому здається кричущим. Поруч з кабінетом у президента України є власна невелика кімната.

У ній розташоване односпальне ліжко, найнеобхідніші речі та колекція картин, які важливі для президента. Так, над ліжком висить полотно, на якому зображено російський військовий корабель, що тоне у Чорному морі.

На іншій картині – українські військові, які воюють на території Росії. Третя картина, як додають журналісти TIME, – найулюбленіша для Володимира Зеленського. На ній зображений російський Кремль, охоплений у вогні.

Картини у кімнаті Володимира Зеленського / Фото Sasha Maslov, TIME

Журналісти зауважили, що це не музейні експонати, а звичайні картини українців, які коштують не так дорого. Проте вони важливі для українського президента.

До слова, місце, де живе Зеленський, показують дуже рідко. Так, в інтерв'ю журналісту та телеведучому Дмитру Комарову президент України у 2023 році показав, де мешкає від початку повномаштабного вторгнення Росії.

На кадрах видно, що від офісу Зеленського, де він зазвичай записує звернення та ухвалює рішення, до його ліжка всього одні двері. Якщо туди пройти, можна побачити невеличку кімнатку, у якій є ліжко, умивальник, телевізор, стіл та декілька крісел.