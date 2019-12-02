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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и шквалы ветра

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      В Украине объявили штормовое предупреждение из-за непогоды / Фото с фейсбука

      В Украине 3 декабря серьезно ухудшится погода. Все области снова засыпет снегом до 10 сантиметров, будет ветрено, а на дорогах образуется гололед.

      Из-за осложнений погодных условий синоптики объявили штормовое предупреждение – 1 уровень опасности.

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      Погода ухудшится вечером 2 декабря в западных и части центральных областей. Уже на следующий день непогода распространится на всю Украину.

      Синоптики прогнозируют сильные снегопады 3 декабря в Карпатах, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Высота снежного покрова может достигать до 10 сантиметров.

      Гололед покроет дороги в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

      Кроме того, жителям Запада, Юга и Востока в течение вторника будет досаждать шквальный ветер.

       


      Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды 3 декабря

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Снег в Украине Непогода в Украине Погода Новости Украины
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