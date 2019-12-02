В Україну йде негода: де чекати сильний сніг, ожеледицю та шквали вітру
В Україні 3 грудня серйозно погіршиться погода. Усі області знову засипле снігом, подекуди до 10 сантиметрів, буде вітряно, а на дорогах утвориться ожеледиця.
Через ускладнення погодних умов синоптики оголосили штормове попередження – 1 рівень небезпеки.
Цікаво: У Карпатах випало пів метра снігу: фото, відео
Погода погіршиться надвечір 2 грудня у західних та в частині центральних областей. Вже наступного дня негода пошириться на усю Україну.
Синоптики прогнозують сильні снігопади 3 грудня у Карпатах, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Висота снігового покриву сягатиме до 10 сантиметрів.
Ожеледиця скує дороги у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Окрім того, жителям Заходу, Півдня та Сходу впродовж вівторка докучатиме шквальний вітер.
Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди 3 грудня
Рятувальники ДСНС попереджають, що через погіршення погодних умов можливі ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Вам буде цікаво: Коли почнеться зима і яким буде Новий рік: синоптик про особливості погоди
Як водіям їздити при ожеледиці: поради
Їзда при ожеледиці взимку – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться роботи водієві Аби вберегти себе та пасажирів, водіям варто дотримуватися таких простих правил:
- Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
- Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
- Швидкість руху повинна бути низькою.
- При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
- Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
- Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.