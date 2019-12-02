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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      В Україну йде негода: де чекати сильний сніг, ожеледицю та шквали вітру

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      В Україні оголосили штормове попередження через негоду / Фото з фейсбука

      В Україні 3 грудня серйозно погіршиться погода. Усі області знову засипле снігом, подекуди до 10 сантиметрів, буде вітряно, а на дорогах утвориться ожеледиця.

      Через ускладнення погодних умов синоптики оголосили штормове попередження – 1 рівень небезпеки.

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      Погода погіршиться надвечір 2 грудня у західних та в частині центральних областей. Вже наступного дня негода пошириться на усю Україну.

      Синоптики прогнозують сильні снігопади 3 грудня у Карпатах, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Висота снігового покриву сягатиме до 10 сантиметрів.

      Ожеледиця скує дороги у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

      Окрім того, жителям Заходу, Півдня та Сходу впродовж вівторка докучатиме шквальний вітер.


      Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди 3 грудня

      Рятувальники ДСНС попереджають, що через погіршення погодних умов можливі ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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      Як водіям їздити при ожеледиці: поради

      Їзда при ожеледиці взимку – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться роботи водієві Аби вберегти себе та пасажирів, водіям варто дотримуватися таких простих правил:

      • Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі.
      • Під час поїздки максимально сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати.
      • Швидкість руху повинна бути низькою.
      • При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
      • Кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також тримайте збільшену дистанцію до інших авто.
      • Повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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