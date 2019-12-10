Где будут работать бывшие политзаключенные Карпюк и Балух: заявление Денисовой

Людмила Денисова, которая является уполномоченной Верховной Рады по правам человека заявила, что бывшие российские политические заключенные Николай Карпюк и Владимир Балух будут работать в офисе украинского омбудсмена.

Бывшие политзаключенные подписали Меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом Людмила Денисова написала в Фейсбуке.

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"В ближайшее время Николая Карпюка, который возглавляет общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", – рассказала Людмила Денисова.

Она сообщила, что первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга.

"Уверена, что наше сотрудничество будет плодотворным и поможет обеспечить и защитить права наших граждан, находящихся в местах несвободы, в том числе на территории РФ, части временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного Крыма", – добавила Денисова.

В чем обвиняют Николая Карпюка? Его и еще одного пленника Кремля Станислава Клиха обвиняют в том, что они якобы воевали в Чечне против России и убили там российских военных. Эту информацию Карпюк отрицает и добавляет, что не был тогда в Чечне.

Что известно о Владимире Балухе?Владимир Балух родом из Крыма. Занимался фермерством и был украинским активистом. Оккупационные власти РФ задержали Балуха в 2016 году. Тогда он вывесил на своем доме украинский флаг и прикрепил табличку "Улица героев Небесной Сотни". Владимира приговорили к пяти годам заключения. Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.



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