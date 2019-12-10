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      Де працюватимуть колишні політв'язні Карпюк і Балух: заява Денісової

      1285 Читать новость на русском
      Людмила Денисова / 5.ua

      Людмила Денісова, яка є уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що колишні російські політичні в’язні Микола Карпюк та Володимир Балух працюватимуть в офісі українського омбудсмена.

      Колишні політв’язні підписали Меморандум про співпрацю щодо попередження катувань людей у місцях несвободи та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Про це Людмила Денісова написала у Фейсбуці.

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      "Найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію "Український центр запобігання катувань" моїм наказом буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому", – розповіла Людмила Денісова.

      Вона повідомила, що перший спільний моніторинговий візит буде здійснено до Лук’янівського СІЗО з метою перевірки усунення недоліків, що були виявлені під час попереднього моніторингу.

      "Впевнена, що наша співпраця буде плідною та допоможе забезпечити й захистити права наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, у тому числі на території РФ, частині тимчасово окупованого Донбасу та тимчасово окупованого Криму", – додала Денісова.

      У чому звинувачують Миколу Карпюка? Йому та ще одному бранцю Кремля Станіславу Клиху закидають те, що вони нібито воювали у Чечні проти Росії й вбили там російських військових. Цю інформацію Карпюк заперечує та додає, що не був тоді у Чечні.

      Що відомо про Володимира Балуха?Володимир Балух родом із Криму. Займався фермерством та був українським активістом. Окупаційна влада РФ затримала Балуха у 2016 році. Тоді він вивісив на своєму будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Володимира засудили до п'яти років ув'язнення. Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною та Росією, бранець Кремля повернувся на Батьківщину.


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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Володимир Балух Людмила Денісова
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