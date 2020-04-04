Где дешевле всего приобрести защитные маски

С началом эпидемии коронавируса защитные маски стали для украинцев товаром первой необходимости. А после решения Кабмина, запрещающего до конца карантина появляться на улицах без маски, этот стратегический товар просто сметают с полок магазинов. Мы выяснили, где сегодня можно купить защитную маску и сколько это стоит.

Аптеки

В аптеках маски найти не удалось – как говорят сами провизоры, их разбирают быстрее, чем они успевают пополнять запасы на витринах.

"Розетка"

На сайте "Розетка" выбор масок большой, но большинство предлагаемых вариантов – это тканевые маски, которые, как уже не раз заявляли медики, не защищают от коронавируса. Их продают по 130 гривен. Непосредственно защитные маски продают наборами, 50 штук обойдутся в 890 гривен (18 гривен/штука). Есть на "Розетке" и респираторы "Бук" третьей степени защиты (FFP3). За 2 штуки придется заплатить 420 гривен (210 гривен\штука), за 5 респираторов – 1 тысячу гривен (200 гривен/штука).

"Эпицентр"

В магазинах "Эпицентр" защитных масок, как и дезинфекторов и ламп для кварцевания, – очень много. Прямо на входе в магазин вас встречают горы этой дефицитной продукции. Цены тоже достаточно приятные – от 15 до 17 гривен за маску. Есть здесь и респираторы "Бук", но цена вдвое ниже, чем на "Розетке", – 99 гривен/штука.

Супермаркеты

Продуктовые магазины решили не отставать, и, кроме гречки, лимонов и имбиря, на которые повышенный спрос во время карантина, начали продажу масок. В сети "Велмарт" набор из 5 защитных масок обойдется в 115 гривен (23 гривны/штутка). В Novus дефицитный товар продают оптом – 50 масок за 1 200 гривен (24 гривны/штука).

Специализированные медицинские магазины

В специализированных интернет-магазинах медицинского оборудования и спецодежды тоже можно купить защитные маски. В отличие от многих магазинов, здесь они продаются поштучно. Например, на сайте med-magazin.ua одна маска стоит 25 гривен.

Подведем итоги. Где дешевле всего приобрести защитную маску:

"Эпицентр" – 15-17 гривен.

"Розетка" – 18 гривен.

Супермаркет – 23 гривны.

Специализированный медицинский магазин – 25 гривен.