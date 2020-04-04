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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Де найдешевше придбати захисні маски

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      З початком епідемії коронавірусу захисні маски стали для українців товаром першої необхідності. А після рішення Кабміну, що забороняє до кінця карантину з'являтися на вулицях без маски, цей стратегічний товар просто змітають з полиць магазинів. Ми з'ясували, де сьогодні можна купити захисну маску і скільки це коштує.

      Аптеки

      В аптеках маски знайти не вдалося — як кажуть самі провізори, їх розбирають швидше, ніж вони встигають поповнювати запаси на вітринах.

      "Розетка"

      На сайті "Розетка" вибір масок – великий, але більшість пропонованих варіантів це тканинні маски, які, як вже не раз заявляли медики, не захищають від коронавірусу. Їх продають по 130 гривень. Безпосередньо захисні маски продають наборами, 50 штук обійдуться у 890 гривень (18 гривень/штука). Є на "Розетці" і респіратори "Бук" третього ступеня захисту (FFP3). За 2 штуки доведеться заплатити 420 гривень (210 гривень\штука), за 5 респіраторів – 1 тисяча гривень (200 гривень/штука). 

      "Епіцентр"

      У магазинах "Епіцентр" захисних масок, як і дезінфекторів та ламп для кварцування, – дуже багато. Прямо на вході у магазин вас зустрічають гори цієї дефіцитної продукції. Ціни теж є досить приємними – від 15 до 17 гривень за маску. Є тут і респіратори "Бук", але ціна вдвічі нижча, ніж на "Розетці", — 99 гривень/штука.

      Супермаркети

      Продуктові магазини вирішили не відставати, і, окрім гречки, лимонів та імбиру, які мають підвищений попит під час карантину, почали продаж масок. У мережі "Велмарт" набір з 5 захисних масок обійдеться у 115 гривень (23 гривні/штутка). У Novus дефіцитний товар продають гуртом — 50 масок за 1200 гривень (24 гривні/штука).

      Спеціалізовані медмагазіни

      У спеціалізованих інтернет-магазинах медичного обладнання та спецодягу теж можна придбати захисні маски. На відміну від багатьох магазинів, тут вони продаються поштучно. Наприклад, на сайті med-magazin.ua одна маска коштує 25 гривень. 

      Підіб’ємо підсумки. Де найдешевше придбати захисну маску:

      "Епіцентр" – 15 – 17 гривень. 

      "Розетка" – 18 гривень. 

      Супермаркет –23 гривень. 

      Спеціалізований медмагазин – 25 гривень. 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020
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