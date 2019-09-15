Где нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого: заявление историков

На Черкасщине нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в местечке Суботов. Где собственно и завещал себя похоронить казачий лидер. Историки считали, что останки Хмельницкого поляки вынесли из Свято-Ильинской церкви через семь лет после смерти. Но нынешние исследования ставят под сомнение эту гипотезу.

Эту церковь в городке Суботов знает каждый украинец. Она изображена на 5-гривневой купюре. И, совсем недавно оказалось, что именно здесь может быть похоронен один из величайших гетманов Украины Богдан Хмельницкий. Ведь именно этот храм он приказал построить как семейную усыпальницу. В 1657 году тело гетмана сюда и привезли из Чигирина.

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Впрочем, никаких следов захоронения до сих пор не было найдено. Недавно ученые в очередной раз исследовали фундамент церкви георадаром и натолкнулись на полости на глубине 6 метров. Геофизики и историки предположили: там может быть крипта.

Георадаром исследовали пол храма. Предполагают, что возможно отсюда идет вход в возможную криптыу. То есть такое специально созданное подземное сооружение, где был похоронен Богдан Хмельницкий. Возможно, его сын Тимош,

– рассказала заведующая отделом Суботовской исторического музея Надежда Кукса.

Действительно ли там похоронен гетман, историки однозначно утверждать пока не берутся. Впрочем, уже сомневаются в правдивости летописей. В которых говорится о том, что прах Хмельницкого выбросил из церкви польский карательный отряд в 1664 году. Через 7 лет после смерти гетмана.



Церковь в Суботове

"Всплыли интересные вещи. Фактически выбрасывание тела Богдана Хмельницкого польским карательным отрядом в 1664 году из Ильинской церкви не было. Это была фальсификация запущена в черниговской летописи", – добавил доктор исторических наук Валентин Лазуренко.

Обманом называют и исследование советских ученых. Те уверяли, что праха Хмельницкого в церкви не может быть. Собственн, именно из-за этого поиски останков гетмана остановились на 50 лет. Хотя отгадка была совсем рядом.

В 70 году 40 сантиметров всего не дошел до входа в крипту, где похоронен Богдан Хмельницкий. Сколько бы археологи ни копали, они бы никогда не нашли это тело. Лишь современные исследования дали возможность приблизиться или иметь шанс открыть захоронения Богдана Хмельницкого,

– пояснил доктор исторических наук Валентин Лазуренко.



Памятник архитектуры

Церковь на время исследований не закрыли, здесь продолжаются экскурсии и службы. Впрочем, все затаили дыхание в ожидании вердикта ученых. Исследователи планируют просверлить небольшие отверстия в крипте, чтобы опустить туда инспекционную камеру. И только после этого специалисты решат: есть ли смысл продолжать раскопки или нет.